-ARKADAŞINI FACEBOOK'TA ÖLDÜRDÜ GÜMÜŞHANE (A.A) - 24.02.2011 - Gümüşhane'de, bir kişi şaka olsun diye, arkadaşı için facebookta, 'Uğur Yağlıdere Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur, cenazesi Kemaliye camisinde kılınacak cenaze namazından sonra toprağa verilecektir' mesajı yazdı. Şakacı, amacını aştığını sabah arkadaşının cenazesi için gelenleri görünce anladı. Gümüşhane'nin merkez Hasanbey mahallesinde, gelinlik satan Abdulkadir Kiraz (35), aynı mahallede çiçekçilik yapan arkadaşı Uğur Yağlıdere (40) için facebookta 'öldü' mesajı yazdı. Kiraz, yaptığı açıklamada, akşam evde oturduğu sırada can sıkıntısından bu şakayı yaptığını ifade ederek, ''Her zaman birbirimize şaka yaparız. Facebooka (Uğur Yağlıdere Hakkın rahmetine kavuşmuştur, cenazesi Kemaliye Camisinde kılınacak cenaze namazından sonra toprağa verilecektir) yazdım. Ancak, şakanın bu kadar büyüyeceğini hesap etmedim'' dedi. -CENAZE İÇİN CAMİYE GİDENLER OLDU- Mesajı yazdıktan sonra telefonunu sessize alarak uyuduğunu belirten Kiraz, şöyle devam etti: ''Telefonlarım da geceleri sessizde olduğu için arayanları duymadım. Sabah telefonuma bakınca yüzlerce çağrı gördüm. Özellikle beni arıyorlar. Arkadaşımı aramıyorlar, zira 'öldüğü için telefonu kapalıdır' diyorlar. Öğleye doğru cenaze namazını kılmak için Trabzon'dan Kemaliye Camisinin önüne gelenler oldu. Kendilerine 'hayırdır, niye geldiniz?' diye sorduğumda, bana 'Uğur vefat etti ya, onun cenazesine geldik' dediler. Ben de kendilerine 'emin misiniz öldüğüne, cebinden aradınız mı?' diye sorduğumda, 'adam ölmüş, ölmüş adamı neden arayalım?' dediler. Bunun üzerine arkadaşlara şaka olduğunu söyledim. Gelenlere yemek söyledim. Meraklarını giderdim ve gönderdim.'' Şakanın mağduru Uğur Yağlıdere ise arkadaşının yaptığı şakanın kendisini zor durumda bıraktığını vurgulayarak, ''Nerede ise aile saadetimizi bile bozdu. Telefonlarımız bir türlü susmuyor. Facebok'ta 700-800 arkadaşım var, ailemi arayan arayana. Çiçekçiler arıyor, Çiçekçiler Derneği arıyor. Gümüşhane'den siyasi partilerden arayanlar var, normal müşterilerimiz arıyor'' dedi. -''ABDULKADİR İLE KÜS DEĞİLİZ''- Her arayana cevap vermek zorunda kaldığını kaydeden Yağlıdere, şunları vurguladı: ''Tabii herbirine cevap veriyoruz. Halamın oğlu bile aradı, bana telefonda, 'ölmüşsün' diyor. Böyle bir şey olur mu? Bu şaka biraz ağır oldu. Telafi etmeye çalıştık, şaka olduğunu arkadaşlarımıza anlatmaya çalıştık. Adamlar Trabzon'dan buraya, cenazeme geldiler. Akşam telefonum kapalıydı, 'öldüğümü' sabah anladım. Cenazeme gelenler, dükkanın önünden geçerken beni dükkanın içinde görünce şaşırdılar. Bana bir şey diyecekler, cümle de kuramıyorlar. Tabii Abdulkadir şakanın bu boyuta gideceğini tahmin etmedi. Abdulkadir ile küs değiliz.''