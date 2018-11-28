Arkadaşını bıçaklayan sanığa 3 yıl 9 ay hapis

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK\'ta birlikte alkol aldıkları sırada aralarında çıkan kavgada arkadaşı Hüseyin Şentürk\'ü (54) bıçaklayarak ağır yaralayan Ümit Çebi (40), 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, geçen 10 Nisan\'da Yayla Mahallesi Liman Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Ümit Çebi elindeki madeni parayla Şentürk\'e para karşılığı yazı ve tura oynamayı teklif etti. Şentürk, oyunu kaybedince para vermeyi kabul etmedi. Çıkan tartışmada Şentürk, sopayla Çebi\'nin başına vurdu. Çebi de elindeki bıçakla Şentürk\'ü göğsünden 2 kez bıçakladı. Ağır yaralanan Şentürk, ardından Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezi\'nde bir süre tedavi gördükten sonra taburcu oldu. Gözaltına alınan Ümit Çebi ise tutuklandı. Cumhuriyet Savcısı\'nın soruşturmayı tamamlamasının ardından Ümit Çebi hakkında \'kasten öldürmeye teşebbüs\', Hüseyin Şentürk hakkında da \'basit yaralama\' suçundan dava açıldı. Ümit Çebi, Zonguldak 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davanın 2\'nci duruşmasında tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

Bugün görülen karar duruşmasına tutuksuz sanık Ümit Çebi ve Hüseyin Şentürk ile avukatları katıldı. Karar öncesi son sözleri sorulan iki sanıkta olay nedeniyle pişman olduklarını söyledi. Mahkeme heyeti, Murat Çebi hakkında toplanan deliller ve ifadeler ile \'kasten yaralama\' suçunu işlediğine kanaat getirerek 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı. Hüseyin Şentürk\'e ise 3 bin lira para cezası verildi.



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