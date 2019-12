Arkadaşına tecavüz etti

T24 - Parkta oturduğu iki kız arkadaşıyla tartıştı, daha sonra bir binaya götürerek tecavüz etti.





TEKİRDAĞ’ın Çorlu İlçesi'nde parkta birlikte oturup bira içtiği 2 kız arkadaşından birine gelen telefon üzerine öfkelenerek kızları önce döven, ardından da boş bir binaya götürerek fiili livata yoluyla tecavüz eden şüpheli çıkartıldığı mahkemece tutuklanndı.



Çorlu Havuzlar Mahallesi'nde bir parkta kız arkadaşları 16 yaşındaki A.T. ve 13 yaşındaki C.M. ile buluşan 19 yaşındaki Murat G. birlikte bira içip sohbet etti. Bu sırada A.T.'nin cep telefonu çaldı. Murat G. kimin aradığını sorunca A.T., bir erkek arkadaşının aradığını söyledi. Bunun üzerine aralarında tartışma çıktı. Murat kızlara, “Siz hem benimle hem de başka erkeklerle mi arkadaşlık ediyorsunuz?” diyerek, kızları önce dövdü ardından da kullanılmayan bir binanın içine götürdü.



Murat G. iddiaya göre burada önce A.T.’ye fiili livata yoluyla tecavüz etti. Ardından C.M.’ye de aynı şekilde tecavüz etiği sırada, A.T. kaçarak minibüs durağına gidip 155’i arayarak yardım istedi. Kısa sürede gelen polisler şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Mağdurların yapılan muayenelerinde tecavüze uğradıkları belirlendi. Poliste yapılan sorgusunda suçunu itiraf eden şüpheli, çıkartıldığı mahkemece ‘tecavüz, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve çocuğa cinsel istismar’ suçlarından tutuklanarak Pınarhisar Kapalı Cezaevi’ne konuldu.



Mağdur A.T.’nin anne ve babasının ayrı olduğu, Tekirdağ’da yurtta yatılı kaldığı ve ilköğretim okulunu orada bitirdiği öğrenildi. Diğer mağdur C.M.’nin ise ailesi ile birlikte yaşadığı ve bu yıl ilköğretim 8'inci sınıfa geçtiği belirtildi.