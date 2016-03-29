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Yaşam

"Arkadaşımızın cesedi 3 saattir olay yerinde" diyen inşaat işçileri yol kapattı

İşçiler, olmayan 'iş güvenliği tabelaları'nın arkadaşlarının ölümünden sonra yerleştirilmeye çalışıldığını ileri sürdü

29 Mart 2016 16:52

Sabah saatlerinde bir işçinin yapımı süren inşaatın 24'üncü katından düşerek hayatını kaybetmesinin ardından 200 kişilik işçi grubu, "Arkadaşımızın cansız bedeni 3 saattir olay yerinde" diyerek Avcılar-TEM bağlantı yolunu her iki istikamette trafiğe kapattı. 

Doğan Haber Ajansı'nda (DHA) yer alan habere göre; Göl Panaroma adlı inşaatlar grubunda çalışan ve kaynakçılık yaptığı öğrenilen işçinin cansız bedeninin bulunduğu noktada adli işlemler sürüyor. İş güvenliklerinin bulunmadığını belirtilen eylemci işçiler, olmayan 'iş güvenliği tabelaları'nın arkadaşlarının düşerek ölümünden sonra yerleştirilmeye çalışıldığını ileri sürdü.


İşçilerin bu noktadan ayrılmasından sonra trafik yeniden açıldı.
 

 

 

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