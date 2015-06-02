'Arkadaşıma aşk acısı çektirdi, intikam için tecavüz ettik!'

Sinop'ta üçü 18 yaşından küçük dört kişi, arkadaşlarına 'aşk acısı çektirdiği'ni iddia ettikleri genç kıza 'intikam için' tecavüz etti. Korkunç olayda genç kızın şikâyetçi olmasını engellemek için cep teledonuyla kayıt yapan dört saldırgan da tutuklandı.

İsmail Saymaz'ın Radikal'de yer alan haberine göre, Sinop'un Ayancık ilçesinde lise ikinci sınıf öğrencisi S.D., ayrılmak istediği F.Ü. ile 25 Mayıs’ta bir parkta buluştu. F.Ü. otomobiline bindirdiği S.D.'yi boş bir araziye götürdü. F.Ü.'nün arkadaşları S.E., A.Y. ve M.O. yanlarına geldi.

F.Ü.'nün arkadaşları genç kıza burada tecavüz etti ve kimseye anlatmaması için şantaj yapmak üzere de cep telefonu ile olayı kameraya kaydetti.

S.D.'nin şikayeti üzerine üçü 18 yaşından küçük dört saldırgan gözaltına alındı. Ayancık Sulh Ceza Hakimliği’nde ifadesi alınan F.Ü., genç kıza tecavüz etmediğini iddia etti. Saldırganlardan S.E. ise F.Ü.’nün öç almak amacıyla kendilerini davet ettiğini, bu arada M.O.’nun cep telefonu kamerasıyla çekim yaptığını anlattı. S.E., ifadesinde, “Açıkçası biz dört arkadaş S.D.’nin F.Ü’ye çektirdiği acıdan ötürü öcünü almayı kararlaştırmıştık” dedi. A.Y. ise S.D.’nin rızası ile ilişkiye girdiklerini savundu.

Dört saldırgan tutuklandı



Bu arada, F.Ü. ve S.E.’nin bir gün sonra, şikayetçi olacağını anlayınca S.D.’ye “Yaptıklarımıza pişmanız. Bunun nedeni de arkadaşlarımızı kıramamamız. Bizi affet” diye cep telefonu mesajı gönderdikleri ortaya çıktı.

Üçü 18 yaşından küçük olan dört saldırgan “cebir ve şiddet kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, cebir ve şiddet kullanarak kişiyi cinsel amaçlı yoksun kılma, nitelikli cinsel saldırı” suçlarından tutuklanarak cezaevine konuldu.