Arkadaşı sınav giriş yerini değiştirdi, YGS için 27 saatlik yola çıktı

Kastamonu’nun Tosya İlçesi’nde yaşayan ve yarınki YGS’ye girecek Sedat T., sınav yerlerini Kastamonu ile Çankırı olarak işaretledi. Ancak ÖSYM’nin sınav giriş yeri olarak Hakkari yazılı olan belge göndermesi üzerine Sedat T., dün akşam Tosya’dan Hakkari’ye gitti. Yapılan araştırmada, Sedat T.’nin, bilgilerini kendisinin şifresini bilen yakın arkadaşı İsmail K.’nın değiştirdiği ortaya çıktı.

İlginç olay iddiaya göre şöyle gelişti. Kastamonu’nun Tosya İlçesi’nde arkadaş olan Sedat T. ve İsmail K., 15 gün önce girecekleri Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı (YGS) için ÖSYM Öğrenci Kayıt Sistemi üzerinden şifrelerini alarak, internet kafeden sınav yerleri tercihlerini yaptı. İki arkadaş sınav giriş yeri olarak Kastamonu ve Çankırı tercihlerini yaptı. Sınav yeri olarak da Kastamonu belirlendi.



Hakkari sürprizi



Ancak Sedat T., cuma günü sınava gireceği yeri kontrol ettiğinde Hakkari görünce şoke oldu. Bunun üzerine ÖSYM’ye başvuran Sedat T., sınav yerinin kendi bilgisi dışında değiştirildiği belirterek yardım istedi. Ancak sonuç alamadı. Sedat T. bunun üzerine polis merkezine giderek şikayetçi oldu.



Arkadaşından ayrılmak istemedi



Yapılan incelemelerin ardından Sedat T.’nın sınav yerinin, şifresini bilen arkadaşı İsmail K. tarafından değiştirildiği ortaya çıktı. Polis merkezine getirilen İsmail K., suçlamaları kabul ederek, "Arkadaşım başarlı biriydi, üniversite sınavını kazanacaktı. Ondan ayrılmak istemediğim için Hakkari yazdım. Belki sınava girmez, böylece yine birlikte oluruz diye yaptım" dediği öğrenildi. İsmail K., hakkında ’Bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme’ suçu kapsamında işlem yapıldıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



Otobüsle Hakkari'ye



Tercihlerin değiştirme süresinin sona ermesi nedeniyle Sedat T., pazar günü Kastamonu yerine Hakkari’ye gitmek zorunda kaldı. Dün akşam Tosya İlçesi’nden yola çıkan Sedat T., Hakkari’ye gitmek üzere 27 saatlik otobüs yolculuğuna çıktı.