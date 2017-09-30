Arkadaşı jandarmayı arayınca dolandırılmaktan kurtuldu

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL(Bursa), (DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesinde, kendilerini polis olarak tanıtıp, bir kişiyi dolandırmak isterken jandarma ekipleri tarafından yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

Yapılan ihbarı değerlendiren İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Halhalca Mahallesi\'nde M.O. adlı erkeği cep telefonu ile arayıp, kendisini polis olarak tanıtan kişi, FETÖ soruşturmasında adının geçtiğini öne sürerek kendisine yardımcı olacağını söyledi. Telefondaki kişi, M.O.\'dan kendisini bu durumdan kurtarmak için evdeki para ve ziynet eşyalarını istedi. M.O., para ve ziynet eşyalarını toplayıp konuştuğu kişiye teslim etmek için belirlenen adrese giderken, konuşmalara tanık olan bir arkadaşı ise jandarmaya haber verdi.

Kısa sürede belirlenen yere gelen jandarma ekipleri irtibat kurdukları M.O.\'ya dolandırılacağını söyledi ancak ikna edemedi. Jandarma daha sonra para ve altınları almak için gelen 35 yaşındaki K.Z., 25 yaşındaki F.O. ve 27 yaşındaki S.C.\'yi yakaladı. Şüpheliler dolandırıcılık suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



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