Arkadaşı, damadı düğününde bıçakladı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA) - AYDIN\'ın Çine ilçesindeki düğünde, damat Ali Erol (27), alkollü olduğu ve oynarken çevreyi rahatsız ettiği öne sürülen arkadaşı Sertaç D. (19) tarafından sağ bacağından bıçaklandı.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında, ilçe belediyesinin düğün salonunda meydana geldi. Damat Ali Erol\'un arkadaşı olduğu belirtilen Sertaç D., iddiaya göre, oynarken çevreyi rahatsız etti. Bunun üzerine Ali Erol, alkollü olduğu öne sürülen Sertaç D.\'yi uyararak, dışarı çıkmasını istedi. Sertaç D., Erol\'a tepki gösterince ikili tartışmaya başladı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken Sertaç D., cebinden çıkardığı bıçağı Erol\'un sağ bacağına sapladı. Sertaç D., kaçarken, Erol ise yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri, Erol\'u ambulansla Çine Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Ali Erol\'un hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Sertaç D. ise kaçtıktan kısa süre sonra sokakta, polis ekiplerince yakalandı.

Yarıda kalan düğünün yapılmayacağı ve çiftin nikahlarının düğünden önce kıyıldığı öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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