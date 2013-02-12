'Arka Sokakları az seyret' diyen polise ne olacak?

Hülya Karabağlı/ ANKARA

CHP İstanbul Milletvekili ve Sezgin Tanrıkulu İçişleri Bakanı Muammer Güler’e, “Bir ay önce kaybolan ve halen haber alınamayan 17 yaşındaki genç kız, Banu Demircan’ı arama çalışmalarında ihmal mi var" dedi.

Isparta'nın Şarkikaraağaç İlçesi'nde oturan ambulans şoförü İsmail Demircan, kızı 17 yaşındaki Banu Demircan'dan 9 Ocak'tan beri haber alamadıkları gerekçesiyle kayıp başvurusunda bulundu. Kızının, cep telefonu sinyalinin takip edilerek bulunmasını isteyen İsmail Demircan, polisin kendisine, "Her şey senin dediğin kadar kolay olmuyor. Televizyon dizisini(Arka Sokaklar) az seyret" dediğini iddia etti. İsmail Demircan'ın iddiaları üzerine açıklama yapan Şarkikaraağaç İlçe Emniyet Müdürü Cengiz Sağlam ise, görevli memurun babaya durumu anlatmak için örnekleme yapmaya çalıştığını söyledi.

Kayıp Demircan olayı CHP’li Sezgin Tanrıkulu tarafından Meclis’e taşındı. Tanrıkulu İçişleri Bakanı Muammer Güler’in cevaplanması istemiyle verdiği yazılı soru önergesinde şu soruları yöneltti:

“17 yaşındaki kaybolan genç kız Banu Demircan bulunmuş mudur? Kayıp genç kızı bulma çalışmaları hangi aşamadadır? Polis memurlarının mağdur baba İsmail Demircan’a sarf ettiği sözler için soruşturma açılmış mıdır? Teknik takip ve dinleme sonucu Emniyet teşkilatımız 2012 yılında kaç kayıp ve aranan vatandaşımızı bulmuştur?”