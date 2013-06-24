Arka Sokaklar'da ölen Gamze Özçelik'ten ilk açıklama

Kanal D'nin başrollerinde Zafer Ergin, Gamze Özçelik, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Uğur Pektaş ve Zeynep Beşerler'in oynadıkları dizi 'Arka Sokaklar' önceki gece macera dolu bir bölümüyle ekrana geldi. Dizinin bu bölümünde, Zeynep, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı fakat kurtarılamayarak hayata veda etti.

Özçelik bu vedanın ardında Intstagram'da izleyicileriyle şu notu paylaştı: " Arka Sokaklar, Zeynep sevenlere... Sizlere bu sekilde veda etmek istemezdim. Ama bilirsinizki biz oyuncular senaryoya müdahale edemeyiz. Çekerken de, dublajda da, izlerken de çok ağladım, çok zordu, büyük bir ayrılık acısıydı benimki... Benim için hayatımın en dolu dolu, en onemli, en macerali 7 senesiydi. Emeği geçen herkese binlerce teşekkürler. Sizlerin de varlığınız için şükürler olsun. Yol devam ediyor, bilin ki çok iyiyim. Sizi seviyorum."

Rolünün bitmesiyle birlikte 'Arka Sokaklar' dizisine veda eden Özçelik'in yakında başlayacak olan Kanal D'nin yeni dizisi 'Fatih'de oynayacağı öğrenildi. Dizinin kadrosunda ayrıca Mehmet Akif Alakurt, Seda Akman ve Aslı Tandoğan gibi isimlerde yer alıyor. 'Fatih’i Mehmet Akif Alakurt’un canlandırdığı dizide Seda Akman ‘Gülbahar Hatun’, Gamze Özçelik ‘Çiçek Hatun’, Aslı Tandoğan ‘Dilyar’ Teoman Kumbaracıbaşı ise ‘Vlad’ rolleriyle seyirci karşısına çıkacak.