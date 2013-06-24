T24 LogoT24 Logo
Magazin

Arka Sokaklar'da ölen Gamze Özçelik'ten ilk açıklama

Gamze Özçelik: Çekerken de, dublajda da, izlerken de çok ağladım, çok zordu, büyük bir ayrılık acısıydı benimki

24 Haziran 2013 14:26

Kanal D'nin başrollerinde Zafer Ergin, Gamze Özçelik, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Uğur Pektaş ve Zeynep Beşerler'in oynadıkları dizi 'Arka Sokaklar' önceki gece macera dolu bir bölümüyle ekrana geldi.  Dizinin bu bölümünde, Zeynep, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı fakat kurtarılamayarak hayata veda etti.

Özçelik bu vedanın ardında Intstagram'da izleyicileriyle şu notu paylaştı: " Arka Sokaklar, Zeynep sevenlere... Sizlere bu sekilde veda etmek istemezdim. Ama bilirsinizki biz oyuncular senaryoya müdahale edemeyiz. Çekerken de, dublajda da, izlerken de çok ağladım, çok zordu, büyük bir ayrılık acısıydı benimki... Benim için hayatımın en dolu dolu, en onemli, en macerali 7 senesiydi. Emeği geçen herkese binlerce teşekkürler. Sizlerin de varlığınız için şükürler olsun. Yol devam ediyor, bilin ki çok iyiyim. Sizi seviyorum."

Rolünün bitmesiyle birlikte 'Arka Sokaklar' dizisine veda eden Özçelik'in yakında başlayacak olan Kanal D'nin yeni dizisi 'Fatih'de oynayacağı öğrenildi. Dizinin kadrosunda ayrıca Mehmet Akif Alakurt, Seda Akman ve Aslı Tandoğan gibi isimlerde yer alıyor.  'Fatih’i Mehmet Akif Alakurt’un canlandırdığı dizide Seda Akman ‘Gülbahar Hatun’, Gamze Özçelik ‘Çiçek Hatun’, Aslı Tandoğan ‘Dilyar’ Teoman Kumbaracıbaşı ise ‘Vlad’ rolleriyle seyirci karşısına çıkacak.

ETİKETLER

gamze özçelikarkak sokaklarkanal döldüzeynepuğur pektaş

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

İran'ın Ankara Büyükelçiliği: Erdoğan Ruhani'ye, "Şehit Süleymani'nin yokluğu derinden üzüyor"...

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: 2024 yılında 220 bin avukat olacak,...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24