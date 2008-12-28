Arka bahçeden maden çıktı

Mark ve Susan Gilbert’a ait Batı Yorkshire’da bulunan 5 yüz 50 bin YTL değerindeki evin arka bahçesinde açılan maden kuyusu çiftin kabusu haline geldi.



Arka bahçelerinin büyük bir gürültüyle çökmesini ve devasa çukurun oluşmasını korku içinde izleyen çift, olay gerçekleşmeden önce büyük bir çatırtı duyduklarını ve sonra da bahçelerinin yok olduğunu söyledi.



Çökme olayından sonra İngiliz çift 4 buçuk metre genişliğinde ve 50 metre derinliğindeki çukuru görünce gözlerine inanamadı. Çukuru inceleyen uzmanlar, bu alanın 19. yüzyıla kadar maden işçileri tarafından kömür çıkarmak için kullanıldığını saptadı.



Olaya çok yakından tanık olan ev sahibi Mark Gilbert, “ Korkunç bir manzaraydı; kimsenin zarar görmediğini bilmemize rağmen olaydan sonra hala titriyorduk ” açıklamasında bulundu.

9 yıl önce bu evi satın alan ve arka bahçelerini barbekü partileri için kullanan çift, bahçenin bu sene çökmeye başladığını belirtti. Bahçenin çöken kısmını 2 tonluk çimentoyla dolduran ev sahibi Gilbert, birkaç hafta sonra tekrar bu kısmın çökmeye başladığını söyledi.



Gilbert, “Evi alırken önceden buranın maden arama bölgesi olduğunu biliyorduk fakat yer tekrar çökmeye başlayınca bir sorun olduğunu anladık” şeklinde konuştu. Geçtiğimiz ay Kömür İşletmeleri Müdürlüğü’nden gelen uzmanlar çukuru araştırdılar ve ortaya çıkan maden kuyusunun, en son 1836 yılında çalışılan Quarry Pit maden ağının bir bölümü olduğunu saptadılar.



Gilbert ailesinin bahçesindeki maden kuyusu İngiltere’de kayda geçmemiş 170 bin maden alanından biri. Mağdurların şanslı oldukları nokta ise kanunda belirtildiği üzere çökmeden hiçbir maddi zarar görmemeleri ve tüm onarım işlemlerinin hükümete bağlı Kömür İşletmeleri Müdürlüğü’nce karşılanması.



Gilbert ailesinin evini güvenli bir hale getirmek için dev çukuru doldurma çalışmaları başladı.