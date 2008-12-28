Arka bahçeden maden çıktı

Mark
ve Susan Gilbert’a ait Batı Yorkshire’da bulunan 5 yüz 50 bin YTL
değerindeki evin arka bahçesinde açılan maden kuyusu çiftin kabusu
haline geldi.
Arka bahçelerinin büyük bir gürültüyle çökmesini ve devasa çukurun
oluşmasını korku içinde izleyen çift, olay gerçekleşmeden önce büyük
bir çatırtı duyduklarını ve sonra da bahçelerinin yok olduğunu söyledi.
Çökme olayından sonra İngiliz çift 4 buçuk metre genişliğinde ve 50
metre derinliğindeki çukuru görünce gözlerine inanamadı.
Çukuru inceleyen uzmanlar, bu alanın 19. yüzyıla kadar maden işçileri
tarafından kömür çıkarmak için kullanıldığını saptadı.
Olaya çok
yakından tanık olan ev sahibi Mark Gilbert, “ Korkunç bir manzaraydı; kimsenin zarar görmediğini bilmemize rağmen olaydan sonra hala titriyorduk ” açıklamasında bulundu.
9 yıl önce bu evi satın alan ve arka bahçelerini barbekü partileri için
kullanan çift, bahçenin bu sene çökmeye başladığını belirtti. Bahçenin
çöken kısmını 2 tonluk çimentoyla dolduran ev sahibi Gilbert, birkaç
hafta sonra tekrar bu kısmın çökmeye başladığını söyledi.
Gilbert, “Evi
alırken önceden buranın maden arama bölgesi olduğunu biliyorduk fakat
yer tekrar çökmeye başlayınca bir sorun olduğunu anladık” şeklinde konuştu.
Geçtiğimiz ay Kömür İşletmeleri Müdürlüğü’nden gelen uzmanlar çukuru
araştırdılar ve ortaya çıkan maden kuyusunun, en son 1836 yılında
çalışılan Quarry Pit maden ağının bir bölümü olduğunu saptadılar.
Gilbert ailesinin bahçesindeki maden kuyusu İngiltere’de kayda geçmemiş
170 bin maden alanından biri. Mağdurların şanslı oldukları nokta ise
kanunda belirtildiği üzere çökmeden hiçbir maddi zarar görmemeleri ve
tüm onarım işlemlerinin hükümete bağlı Kömür İşletmeleri Müdürlüğü’nce
karşılanması.
Gilbert ailesinin evini güvenli bir hale getirmek için dev çukuru doldurma çalışmaları başladı.