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Dünya

Arjantinli yargıç, 80 yıl önce öldürülen İspanyol şairin katilleri peşinde

Şair Federico Garcia Lorca’nın ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı

20 Ağustos 2016 02:13

Arjantin’de, İspanya İç Savaşı sırasında öldürülen ünlü İspanyol şair Federico Garcia Lorca’nın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Bundan 80 yıl önce bugün Franco’ya bağlı birlikler tarafından kurşuna dizilen Lorca, memleketi Granada yakınlarında bilinmeyen bir yere gömülmüştü.

İspanya’da 1936-1939 yılları arasındaki iç savaş ve 36 yıllık diktatörlük döneminin aydınlatılması için çalışma yürüten Tarihi Hafıza’nın Korunması Birliği'nin, Arjantinli yargıç Maria Servini’ye yönelik soruşturma talebi kabul edildi. İspanya’daki diktatörlük dönemiyle ilgili birçok davaya bakmıştı

Soruşturmayı başlatacağını Facebook'ta açıklayan yargıç Maria Servini, daha önce de İspanya’daki diktatörlük dönemiyle ilgili birçok davaya bakmış, 2014’te diktatör Francisco Franco döneminde görevli 20’ye yakın İspanyol yetkilinin tutuklanmasını ve Arjantin’de yargılanmasını sağlamıştı.

Lorca, Granada yakınlarında bilinmeyen bir yere gömülmüştü Franco’nun 1975’te ölmesinin ardından İspanya diktatörlük dönemiyle ilgili bir af kararı yayınlamış, bu nedenle bu dönemde işlenen suçların aydınlatılması büyük oranda zorlaşmıştı.

Franco’ya bağlı birlikler tarafından 19 Ağustos 1936’da 38 yaşındayken kurşuna dizilen Lorca, memleketi Granada yakınlarında bilinmeyen bir yere gömülmüştü.

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