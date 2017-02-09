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BBC Türkçe

Arjantin'de 'Kadınlar da üstsüz güneşlenebilmeli' protestosu

Ülkede "üstsüz" güneşlenen iki kadın polis tarafından plajdan çıkarıldı. Polisin tavrı başkent Buenos Aires'te yüzlerce kişinin katıldığı bir gösteriyle protesto edildi.

09 Şubat 2017 23:12

Protestoya yol açan olay, üstsüz güneşlenmek isteyen iki kadının polis tarafından şehre yakın bir plajdan çıkarılmak istemesi ile başladı.

Arjantin emniyeti, kadınların plajdan çıkarılması ile ilgili, "müstehcen görüntü vermenin yasal bir karşılığı var" açıklaması yaptı.

Ancak bu uygulamaya karşı çıkanlar, ülkedeki bir yargıcın verdiği "Üstsüz gezmek suç değildir" kararını hatırlatıyor.

Buenos Aires'te yüzlerce kişinin katıldığı protesto gösterisinde erkekler de pankartlarla yer aldı.

"Ben üstsüz güneşlebiliyorken, kadınlar neden güneşlenemiyor" yazılı dövizler taşıyan erkekler Arjantin medyasının da ilgi odağı oldu.

Göstericiler söz konusu uygulamanın, kadın-erkek eşitliğine aykırı olduğu olduğunu düşüncesini savunuyor.

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