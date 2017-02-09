Arjantin'de 'Kadınlar da üstsüz güneşlenebilmeli' protestosu

Protestoya yol açan olay, üstsüz güneşlenmek isteyen iki kadının polis tarafından şehre yakın bir plajdan çıkarılmak istemesi ile başladı.

Arjantin emniyeti, kadınların plajdan çıkarılması ile ilgili, "müstehcen görüntü vermenin yasal bir karşılığı var" açıklaması yaptı.

Ancak bu uygulamaya karşı çıkanlar, ülkedeki bir yargıcın verdiği "Üstsüz gezmek suç değildir" kararını hatırlatıyor.

Buenos Aires'te yüzlerce kişinin katıldığı protesto gösterisinde erkekler de pankartlarla yer aldı.

"Ben üstsüz güneşlebiliyorken, kadınlar neden güneşlenemiyor" yazılı dövizler taşıyan erkekler Arjantin medyasının da ilgi odağı oldu.

Göstericiler söz konusu uygulamanın, kadın-erkek eşitliğine aykırı olduğu olduğunu düşüncesini savunuyor.