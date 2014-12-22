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Yaşam

Arjantin'de bir orangutana 'insan hakları' verilecek

Bu ay, New York'taki bir mahkeme bir şempanzenin 'kişisel mülkiyet' olduğuna hükmetmiş ve yasal hakları bulunmadığına karar vermişti

22 Aralık 2014 15:33

Arjantin'de bir mahkeme, 20 yıldır hayvanat bahçesinde yaşayan bir orangutana insanların sahip olduğu gibi bazı temel hukuki hakların verilmesine hükmetti. Sandra adındaki orangutanın Buenos Aires hayvanat bahçesinden çıkmasını savunan avukatlar, Sandra'nın "insan olmamasına karşın kendisine yasal haklar tanınmasını" istiyordu. Avukatlar, Sandra'nın yasadışı yollarla gözaltında tutulduğunu söylüyordu.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, dava, Sandra'nın bir "şey" mi, bir "kişi" mi olduğunda düğümleniyordu. Bu ay, New York'taki bir mahkeme bir şempanzenin "kişisel mülkiyet" olduğuna hükmetmiş ve yasal hakları bulunmadığına karar vermişti. Arjantin mahkemesinin Sandra'yla ilgili kararının ardından eğer temyiz sürecine gidilmezse, orangutan Brezilya'daki bir doğal parka transfer edilecek ve burada daha özgür bir yaşam sürecek.

 

'İnsan olmayan kişi'

 

Arjantin'de hayvan haklarını savunan avukatların derneği, Sandra'nın biyolojik olarak olmasa da felsefi açıdan bir "kişi" olarak görülmesi gerektiğini söylüyordu. Avukatlar, Sandra'nın "insan olmayan bir kişi" olarak yasadışı yollarla özgürlüğünden mahrum bırakıldığını savunuyordu.

Avukat Paul Buompadre, La Nacion gazetesine yaptığı açıklamada, mahkemenin kararının "hayvanat bahçeleri, sirkler, aquapark ve bilimsel laboratuvarlarda adaletsizce ve gelişigüzel bir şekilde özgürlüklerinden edilen tüm varlıklar için" önemli bir yol açtığını ifade etti.

Sandra 1986 yılında Almanya'daki bir hayvanat bahçesinde dünyaya gelmiş ve 1994 yılında Buenos Aires'e getirilmişti.

 

 

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