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Dünya

Arjantin'de cunta rejimi protesto edildi

Yürüyüşe, Plaza de Mayo Anneleri ve Büyükanneleri, sol partiler ve Kirchnerci grupları katıldı

25 Mart 2016 12:52

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te 1978-83 yılları arasında hüküm süren cunta rejimini protesto etmek için rejimin 40. yılında binlerce kişi meydanlardaydı. “Bir daha asla" sloganı altında yürüyen Arjantinliler, resmi bir ziyaret için ülkede bulunan ABD başkanı Barack Obama'yı da protesto ettiler.  

Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) Canan Kaya'nın haberine göre, öğle saatlerinde Plaza de Mayo Anneleri ve Büyükanneleri, sol partiler ve Kirchnerci grupların organize ettiği yürüyüşte, çok sayıda kişi katıldı. Yürüyüşte iktidarında ilk yüz gününü dolduran sağcı Macri hükümeti de protestoların odağındaydı. Sık sık slogan atan kalabalık sağcı Macri hükümetini ve resmi bir ziyaret için ülkede bulunan Obama'yı da protesto ettiler.
 

Darbe kurbanlarının arşivleri yayınlanmadı
 

Öte yandan sabah saatlerinde Obama ile birlikte Hafıza Parkı'nda darbe kurbanlarını anma etkinliği düzenleyen Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri'nin davetine ise hiçbir insan hakları örgütü rağbet etmedi.

Savunma Bakanlığı Danışmanı Susan Rice, Obama ziyareti öncesi ABD'nin darbe dönemi arşivlerini yayınlayacağını açıklamıştı. Obama da ziyareti boyunca sık sık arşiv açılımından söz etti ancak, net bir şekilde ABD'nin rolünü kabul eden bir açıklama yapmaması ülkedeki insan hakları örgütlerinin yanında yer almaya ikna etmedi.
 

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