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Sağlık

Arjantin şişmanlığı hastalık olarak kabul etti

Arjantin senatosu, şişmanlığı ulusal kamu ve özel sağlık bakım programlarına dahil edilecek hastalık olarak niteledi.

14 Ağustos 2008 03:00

Arjantin senatosu, obezite (şişmanlık) ve diğer yeme bozukluklarını, ulusal kamu ve özel sağlık bakım programlarına dahil edilecek hastalıklar olarak niteleyen yasa tasarısını onayladı.

Senatoda "Obezite Yasası", şişmanlık ile yeme bozuklukları olan anoreksi ve bulimiyle mücadelenin ulusal çıkar olduğu belirtilerek, oy birliğiyle kabul edildi. Yasanın daha önce meclisin alt kanadından geçtikten sonra senato tarafından da onaylanmasıyla, bu hastalar Arjantin sağlık programları kapsamında tedavi olabilecekler.
Yasa ayrıca basın yayın organlarının, bir sağlık uzmanı tarafından desteklenmeyen rejim programları yayınlamasını yasaklıyor ve yüksek kalorili gıdalara uyarı etiketi konmasını öngörüyor.

(AA)

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