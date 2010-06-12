Arjantin, Nijerya'yı tek golle geçti

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Nijerya maçta olduğunu gösterdi

Dünya Kupası B Grubu mücadelesinde Nijerya ile karşılaşan, "Tanrı'nın eli"nin sahibi Diego Armando Maradona'nın yönettiği Arjantin, maça hızlı başladı.İlk dakikalarda Nijerya karşısında baskı kuran ve 6. dakikada Real Madrid'li Heinze ile öne geçen mavi beyazlılar, golden sonra da baskısını sürdürdü.Nijerya'nın özellikle yarı sahadan çıkarken kaptırdığı topları tehlikeye dönüştüren Arjantin'de 20. dakikada Real Madrid'li Higuain, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonu golle değerlendiremedi.Arjantin, baskıyı azalttığı dakikalarda iyi kapanan Nijerya karşısında Messi ile pozisyon buldu ancak Messi'nin plasesini Enyeama parmaklarının ucuyla kornere çeldi.43. dakikada Arjantin'in sol kanattan geliştirdiği akın faulle kesilirken Veron'un yaklaşık 30 metreden kullandığı frikik farklı bir şekilde auta öıkyı ve ilk yarı 1-0'lık skorla sona erdi.Arjantin'in ağırlığına rağmen ilk yarıya göre daha dengeli bir ikinci yarı oynanırken, sakin geçen 2. ilk 15 dakikanın ardından yaklaşık Nijerya, Arjantin üzerinde 59 ila 64. dakikalar arasında baskı kurdu.Baskının son hücumunda ise kontra atağa kalkan Arjantin, Messi ve Higuain ile üst üste 2 pozisyonu değerlendiremedi.Nijerya, adından daha çok söz ettiği dakikalarda sol kanattan Taiwo ile gelirken, 70. dakikada bu şut az farkla auta çıktı. Şutu çektiği sırada sakatlanan Taiwo bir süre sonra kenara alındı.Son dakikalarda baskısını iyice arttıran Nijerya, 77. dakikada Martins'le mutlak pozisyonu değerlendiremedi.81. dakikada sol çaprazından girdiği ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kalan Messi, bir başka mutlak gol pozisyonu daha harcamış oldu.Son 10 dakikada girdiği fırsatları değerlendiremeyen Nijerya, ilk maçında favori Arjantin'e tek golle boyun eğdi.Bu skorla birlikte, Güney Kore'nin ardından avarajla 2. sıraya yerleşen Arjantin'in gruptaki 2. maçını 17 Haziran 2010'da saat 14:30'da Güney Kore ile oynayacak.