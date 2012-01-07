-Arjantin Devlet Başkanı Kirchner kanser değil BUENOS AIRES (A.A) - 07.01.2012 - Arjantin Devlet Başkanı Christina Fernandez Kirchner'in, kanser olmadığı bildirildi. Devlet Başkanının sözcüsü Alfredo Scoccimarro, dokudan alınan örneklerin incelenmesi sonucunda Kirchner'in tiroit bezinde iki nodülün varlığının belirlendiği ancak kanser hücresine rastlanmadığını belirtti. Sözcü, yaptığı yazılı açıklamada, Kirchner'in durumunun iyi olduğunu, doktorların hastaneden ayrılmasına izin verdiğini ifade etti. Scoccimarro, doktorların yapılan ameliyatın yeterli olduğunu ve radyoaktif iyod tedavisinin gerekli olmadığını belirttiğini açıkladı. Kircher'e tiroit bezi kanseri teşhisi Noel arifesinde yapılan olağan tıbbi tarama muayenesi sırasında konulmuştu. Kirchner, Latin Amerika'da devlet başkanlığına ikinci kez seçilen ilk kadın oldu.