-Arjantin Devlet Başkanı işbaşı yaptı BUENOS AIRES (A.A) - 26.01.2012 - Kanser şüphesiyle bu ayın başında tiroit ameliyatı geçiren Arjantin Devlet Başkanı Christina Fernandez Kirchner işbaşı yaptı. Öğleden sonra devlet başkanlığı binasına gelen ve ameliyatından sonra ilk resmi iş olarak, bölgelerle yapılan bir dizi anlaşmayı imzalayan 58 yaşındaki Kirchner, bakanlarına boynundaki ameliyat izini göstererek, çok estetik görünmediğinden fular takmayı planladığını, ancak izi fularla kapatırsa yarın ameliyat olmadığına dair haberlerin çıkacağını söyledi. Fernandez, "Hepiniz bilirsiniz, estetik benim için çok önemlidir, ancak kendime 'Tatlım, siyaset stilden önce gelir' dedim" diye konuştu. Ameliyattan sonra ilk iş gününde yaklaşık bir saat konuşan Fernandez, Arjantinlileri Falkland Adaları'na karşı "sömürgeci" tutumlar göstermekle suçlayan İngiltere Başbakanı David Cameron'a da ateş püskürdü. Kircher'e tiroit bezi kanseri teşhisi Noel arifesinde yapılan olağan tıbbi tarama muayenesi sırasında konulmuştu. 4 Ocak'ta 3,5 saat süren bir ameliyat geçiren 58 yaşındaki Kircher'in daha sonra kanser olmadığı bildirilmişti. Dokudan alınan örneklerin incelenmesi sonucunda Kirchner'in tiroit bezinde iki nodülün varlığının belirlendiği, ancak kanser hücresine rastlanmadığını açıklanmıştı. 2003-2007'de Devlet Başkanlığı yapan eşi Nestor Kirchner'i geçen yıl 27 Ekim'de kaybeden ve hala yas tutan Cristina Fernandez Kirchner, 23 Ekim'de yapılan Devlet Başkanlığı seçiminde oyların yaklaşık yüzde 55'ini alarak yeniden Devlet Başkanı seçilmişti. Kirchner, Latin Amerika'da devlet başkanlığına ikinci kez seçilen ilk kadın oldu.