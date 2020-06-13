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Dünya

Arjantin'de eğlence mekânlarının açılmasına izin verip, dini tören kısıtlamalarını kaldırmayan hükûmete tepki gösteren kilise, bar olarak tekrar açıldı

13 Haziran 2020 14:18

T24 Dış Haberler

Arjantin'de bir kilise, Koronavirüs normalleşme sürecinde bar ve restoranların açılıp, dini törenler üzerindeki kısıtlamaların süremesine ilginç bir yöntemle tepki gösterdi. Kilise, kapılarını bir "bar" olarak tekrar açıldı.

Santa Fe bölgesindeki Comunidad Redentor isimli kilisenin içine bar masaları yerleştirildi ve papazlar garson gibi giyinip ellerindeki tepsilerde İncil taşıdı. 

Garson gibi giyinen papazlardan Daniel Cattaneo, The Guardian'a yaptığı açıklamalarda, "Bugün burada, bu kıyafetlerle ve elimizde tepsilerle duruyoruz çünkü görünen o ki Tanrı'nın sözlerini sadece böyle servis etmemize izin var" ifadelerini kullandı.

Cattaneo, "Bu sebeple dördüncü masaya dana şinitzel siparişinin yanında Tanrı'nın sözleri gidiyor" dedi.

Dini Tören düzenlemenin anayasal hakları olduğunu söyleyen Cattaneo, "Barlar açıldı, mağazaların açılmasına izin var, neden bize karşı ayrımcılık yapılıyor" diye konuştu.

Koronavirüs Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te hızla yayılmaya devam ederken, salgın ülkenin geri kalanında büyük oranda yavaşlamış durumda.

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