Arjantin basını iddiası; Wanda Nara, Icardi'yi korumasıyla aldattı

Wanda Nara'nın PSG'nin Arjantinli yıldızı eşi Mauro Icardi'yi bir güvenlik görevlisiyle aldattığı ortaya çıktı.



Arjantin basını, Wanda Nara ve Mauro Icardi arasında çok konuşulacak bir iddia ile gündeme geldi.

Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara'yı aldattığı iddialarından sonra bu sefer Wanda Nara'nın korumasıyla yıldız futbolcuyu aldattığı skandalını ortaya çıkardı.

Aldatma iddialarını bir adım öteye götüren Arjantin basınına göre, çiftin korumalarından olan Augustin Longueira'nın Wanda Nara ile ilişkisi olduğu ve bu ilişkinin duygusal bir şekilde ilerlediği ifade edildi.

Geçen aralık ayında Wanda Nara ve arkadaşları, gittikleri bir doğum günü partisi sonrası Nara'nın kaldığı otelde eğlenmeye devam etti. İddialarda arasında adı geçen koruma Augustin Longueira'nın da eğlenceye katılanlardan biri olduğu ve ikilinin oldukça yakınlaştığı ifade edildi.

Bu gelişmelerin ardından Icardi'nin koruma Longueira'nın işine son verdiği ve ikilinin aralarının açık olduğu iddia edildi. Geçen sene ortaya çıkan iddialar gören Wanda Nara, Icardi'nin kendisini aldattığını ifade etmiş ve Milano'ya dönmüştü.

Wanda Nara, eşiyle ilgili tüm fotoğrafları Instagram hesabından kaldırırken Icardi ise Wanda Nara ile olan fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşarak aşkı ayakta tutmaya çalışıyor.

Icardi'nin de eski takım arkadaşı olan Arjantinli eski golcü Maxi Lopez 2008 yılında Wanda Nara ile evlenmiş ve çiftin üç çocuğu olmuştu.