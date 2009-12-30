Arjantin askeri darbelerle hesaplaşıyor

T24 - Arjantin'de yıllar süren askeri diktanın açtığı yaraların sarılması yönünde önemli adımlar atılıyor. Mahkeme, ülkedeki dev bir medya imparatorluğunun varislerinin DNA testinden geçirilmesine karar verdi. Böylece varislerin, geçmişte askeri rejim tarafından yürütülen zorunlu evlatlık şemasının birer kurbanı olup olmadıkları anlaşılacak.



CNN Türk'ün haberine göre Arjantin meclisi, bir süre önce cuntacı askerlere yargı yolunu tıkayan yasayı kaldırdı.



Öyle ki yasa, 1976-83 yılları arası sol görüşlü oldukları gerekçesiyle 30 bine yakın muhalifi ortadan 'yok eden' cunta askerlerinin yargılanmasına geçit vermiyordu.



Yasanın kaldırılmasıyla ülkede 'kirli savaş' olarak anılan dönemle ilgili olarak şimdi, Arjantin mahkemelerinde binlerce işkence, adam kaçırma ve cinayet dosyası görülüyor.



Davaların en önemlilerden birisi ise, şüphesiz askeri dikta yönetiminde, solcu ailelerden alınan bebeklerin orduya yakınlığıyla bilinen ailelerin yanına evlatlık olarak verilmesi davası.



Arjantin'de bir mahkeme, ülkedeki dev bir medya imparatorluğunun varislerinin DNA testlerinden geçirilmesine karar vererek bu konudaki ciddiyetini bir kez daha gözler önüne seriyor.



Medya patronluğu varislerine DNA testi



Dava kapsamında, medya imparatorluğunun varisleri olarak bilinen Felipe ve Marcela Noble'ye DNA testi uygulandı.



Felipe ve Marcela Noble, konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmaktan kaçınıyor. Aile sözcüleri ise ailenin gizleyecek bir şeyi olmadığını söylüyor.



Test sayesinde, 1976'da evlat edinilen varislerin, geçmişte askeri rejim tarafından yürütülen zorunlu evlatlık şemasının birer kurbanı olup olmadıkları anlaşılacak.



Bunun açıklığa kavuşmasını isteyen ise, 1976-1983 yıllarındaki askeri diktatörlük döneminde ailelerinden alınan 500 çocuğu tespit etmeye çalışan "Plaza de Mayo Anneleri" adlı bir örgüt.



Örgüt, siyasi mahkûmların çocukları olabilecek kişilerden -kendileri istemese bile- zorla DNA örnekleri alınması teklifinde bulunmuş ve bu teklif geçtiğimiz ay kongrede onaylamıştı.



İnsan hakları örgütleri, medya patronu Ernestina Herrera de Noble'nin iki çocuğunun gözaltındayken doğum yapan bir siyasi mahkûmun çocukları olduğunu ileri sürüyor.



Çocukların anne ve babasının öldürüldüğü de iddialar arasında.



'Erken kalkanın darbe yaptığı ülkeler'



Geçmişteki askeri darbelerle hesaplaşan tek ülke Arjantin değil. Latin Amerika'da Arjantin örneğinden sonra Brazilya da darbecilere yargı yolu açan yasayı onayladı.



Dünya basınında 'Erken kalkanın darbe yaptığı ülkeler' olarak bilinen Latin Amerika ülkelerindeki bu kararlılık, "Dünyada darbe dönemleri artık kapandı" tezini ise güçlendiriyor.