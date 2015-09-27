Arjantili çoban, 'korkuluk'la sevişirken mi öldü?

Arjantin'de yaşayan 58 yaşındaki çoban Jose Alberto'nun, kadın gibi giydirdiği ve seks oyuncağı taktığı bostan korkuluğuyla sevişirken hayatını kaybettiği iddia edildi.

Radikal'de yer alan habere göre, Arjantin'in doğusundaki Balcarce kentinde polis, bir evden kötü koku geldiği yönünde ihbar aldı. Bunun üzerine harekete geçen güvenlik güçleri, eve girdi ve içeride, adının Jose Alberto olduğu ve çobanlık yaptığı öğrenilen adam ölmüş, yerde yatıyordu. Hemen yanındaysa kadın gibi giydirilmiş fakat belinde seks oyuncağı takılı bir bostan korkuluğu duruyordu.

The Mirror'ın haberine göre, soruşturmayı yürüten savcılık adına konuşan sözcü Rodolfo Moure, konuya ilişkin şu açıklamada bulundu:

"Başta iki kişi var sandım fakat sonra fark ettim ki dudakları boyalı ve peruklu biri vardı. Ölen adamın yanında yatıyordu ve üzerinde seks oyuncağı vardı. Herhangi bir şiddet izi yoktu. Adamın bostan korkuluğuyla 'sevişme' esnasında öldüğü varsayımı üzerinde duruyoruz. Şimdilik otopsi sonucu bekliyoruz."