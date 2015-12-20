Arjantinli cankurtaran Nicholas Migueiz Montan: Kahraman değilim, asıl kahraman göç eden o insanlar

Bir mülteciyi kurtarırken cekilmiş fotoğrafıyla tanınan Arjantinli cankurtaran Nicholas Migueiz Montan “Biz kahraman değiliz. Asıl kahraman, göç etmek zorunda bırakılan o insanlar” dedi. Suriyeli mültecilere yardım eden Arjantinli cankurtaran Nicholas Migueiz Montan’ı bir çocuğu kurtarırken çekilmiş fotoğrafıyla tanınmıştı.

Daha sonra “Yakışıklı cankurtarana evlilik teklifleri yağıyor” haberleriyle gündeme gelen Montan, Hürriyet Pazar’dan Güliz Arslan’a konuştu. “Daha fazla kişiye nasıl faydam dokunur” diyen Montan’ın açıklamaları şöyle:

Kimsiniz siz? Midilli’ye gelmeden önce nerede, ne yapıyordunuz?

Arjantinliyim. Sekiz yıldır Barselona’da yaşıyorum. Plaj koordinatörü olarak çalışıyorum.

Suriyeli mülteciler için çalışmaya nasıl karar verdiniz?

Cankurtaranlığın özünde insanlara yardım etmek var. Bir şeyler yapmamız gerektiğini hissettik ve ProActiva Open Arms isminde bir sivil toplum örgütü kurduk. Sekiz kişilik bir ekibiz. İki gruba ayrıldık, 15 günde bir sahadaki ekip değişiyor. Bu, benim Midilli’ye ikinci gelişim.

Tahminen kaç mültecinin hayatını kurtarmışsınızdır?

Buna sadece kendi adıma yanıt vermem doğru olmaz. Biz bir ekibiz. Onlar olmasaydı, tek başıma bir şey yapamazdım.

Peki birinin hayatı ellerinizin arasından kayıp gittiğinde ne hissediyorsunuz?

Bazı şeylerin kontrolümüzde olmadığını biliyoruz. Elimizden gelenin en iyisinin ötesinde yapabileceğimiz bir şey yok. Bu fikri buraya geldiğiniz ilk gün kafanıza yerleştiriyorsunuz.

"Ne kadar çok bilinirse o kadar iyi"

İnsanlar kahraman olduğunuzu düşünüyor. Siz kendinizi kahraman olarak görüyor musunuz?

Ben sadece insanların suda daha az acı çekmesini sağlamaya çalışıyorum. Asıl kahraman onlar. Hiç sorumlu olmadıkları bir durum nedeniyle göç etmek, hayatlarını riske atmak zorunda kalan insanlar...

Aylan’ın fotoğrafını gördüğünüzde ne hissettiniz?

O fotoğraf insanları harekete geçirme görevi üstlendi. Biz de Aylan’ı görünce bu sivil toplum örgütünü kurmakla ne kadar doğru bir karar verdiğimizi anladık.

Bir mülteci çocuğu kurtarırken çekilmiş fotoğrafınız da çok ses getirdi. Bu ne hissettiriyor?

O karenin yayımlaması insanların dikkatini buraya çekti. Buna seviniyorum. Burada yaşananlar ne kadar çok bilinirse o kadar iyi.

Haberlerde evlilik teklifleri aldığınız yazıyor. Doğru mu?

Bunlar medyanın olayı daha okunur hale getirmek için yarattığı şeyler.

Şu an Midilli’de durum ne?

Avrupa Birliği’nin Türkiye’ye para ödeyeceğine dair haberlerden sonra hareketlilik azaldı. Kış şartları da durumu zorlaştırıyor. Su sıcaklığının düşmesi suda hayatta kalma süresini azaltıyor. Rüzgar bottaki insanlar için tehlike yaratıyor.

Avrupa’nın mültecilere yaklaşımını nasıl buluyorsunuz?

Tarihte Avrupalıların da göçmen olmak zorunda kaldıkları zamanlar olmuş. Başka ülkeler onları almıştı. Şimdi onların kapısı çalınıyor. Yapılması gerekenler ortada. Daha fazla insanın ölmemesi için çözümler aramalıyız.