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'Arızalı uçakla uçtular'

Isparta'da düşen uçağın arızalı olduğu, ancak pilotların işlerini kaybetmemek için uçuşu gerçekleştirdikleri iddia edildi.

10 Aralık 2009 02:00

T24 - Avukat Şehnaz Doğan Yüzer, Isparta'da 30 Kasım 2007'de düşen uçağın kalkıştan önce arızalı olduğunu, ancak buna rağmen pilotların işlerini kaybetmemek için uçuşu gerçekleştirdiklerini iddia etti.

Isparta'daki uçak kazasında hayatını kaybeden 57 yolcudan Araştırma Görevlisi Özgen Berkol Doğan'ın avukatı Şehnaz Doğan Yüzer, uçağın pisti iniş sırasında flapların (inişlerde ve kalkışlarda kanat yüzeyini genişleterek daha düşük hızlarda daha fazla kaldırma kuvveti sağlayarak uçağın daha kısa mesafede kalkmasına ve inmesine yardımcı olan hareketli parçalar) açılmaması nedeniyle pas geçtiğini söyledi.

Ulaştırma Bakanlığı Hava Aracı Kaza Nihai Raporu üzerinde değerlendirmede bulunan Yüzer, ''Rapora göre, görgü tanıklarının pas geçti ifadesiyle operasyon memurunun ifadesi birleştirildiğinde, pilotlar büyük ihtimalle flapları açmaya çalışırken üzerinde uyarıcı ışık bulunmayan tepeye uçaktaki EGPWS (uçağın kotrollü inişini sağlayan cihaz) arızası yüzünden çarptılar'' dedi.

Raporda dikkati çekecek hususların bulunduğunu belirten Yüzer, raporun kaza nedenlerine de ışık tuttuğunu ifade etti. Ulaştırma Bakanlığı Soruşturma Kurulu Başkanı Feridun Seren başkanlığındaki heyet tarafından hazırlanan raporda uçak Isparta seferine çıkmadan önce son operasyon görevini yapan Çelebi Operasyon Memuru Basri Yılmaz'ın da ifadelerinin bulunduğunu kaydeden Yüzer, şöyle devam etti:

''Basri Yılmaz, ifadesinde 'Load Sheet'i tamamladıktan ve Boarding sona erdikten sonra kaptana sundum. Serhat Kaptana onun istediği gibi oturtma planı yapılınca TOW SG'nin 16 çıktığını oysa Onur Air'in aynı tip uçaklarında 8-12 olarak kaptanlara verildiğini söyledim. Kaptan da bana 'Kusura bakma işine müdahale ettim ancak flap çıkmıyor' dedi. Bu arıza nedeniyle uçağın geciktiğini ve yine bu nedenle teknisyen Alaattin Bey'in de son anda uçağa alındığını öğrendim ve onu da yolcu listesine ekledim' diyor. Ulaştırma Bakanlığınca hazırlanan rapora göre uçak hareket etmeden önce arızalıymış, yani kaza bağıra bağıra geliyorum demiş.''

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