T24 LogoT24 Logo
Gündem

"Arıza yaptı" diyerek çekiciyi kandırdı, park halindeki cipi çaldı

09 Aralık 2020 17:49

Bolu'da yaşayan N.G. iş için gittiği İstanbul'da uzun süredir park halinde olan cipi, "Arıza yaptı" yalanıyla çekiciye yükletip çaldı.

N.G. cipi, "Aracım arıza yaptı çeker misiniz?" diyerek kandırdığı çekici ile Bolu'ya getirtti. Ardından farklı bir plaka takıp aracı kullanan N.G., bir süre sonra cipi ıssız bir yere bıraktı.

Terk edilmiş haldeki cipi gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, aracın İstanbul'dan çalındığını tespit etti.

Plaka Tanıma Sistemi üzerinde yapılan araştırmada cipi Bolu'ya getiren kişinin N.G. olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan N.G, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)

ETİKETLER

Boluİstanbul
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24