"Arıza yaptı" diyerek çekiciyi kandırdı, park halindeki cipi çaldı

Bolu'da yaşayan N.G. iş için gittiği İstanbul'da uzun süredir park halinde olan cipi, "Arıza yaptı" yalanıyla çekiciye yükletip çaldı.

N.G. cipi, "Aracım arıza yaptı çeker misiniz?" diyerek kandırdığı çekici ile Bolu'ya getirtti. Ardından farklı bir plaka takıp aracı kullanan N.G., bir süre sonra cipi ıssız bir yere bıraktı.

Terk edilmiş haldeki cipi gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, aracın İstanbul'dan çalındığını tespit etti.

Plaka Tanıma Sistemi üzerinde yapılan araştırmada cipi Bolu'ya getiren kişinin N.G. olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan N.G, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)