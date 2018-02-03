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Arıza yapan teknedeki kaçakları, Sahil Güvenlik kurtardı

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)- MERSİN'den deniz yolu ile Avrupa ülkelerine geçmeye çalışan Suriye uyruklu 84 kaçak göçmenin bindiği tekne arıza yaptı

03 Şubat 2018 17:01

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)- MERSİN\'den deniz yolu ile Avrupa ülkelerine geçmeye çalışan Suriye uyruklu 84 kaçak göçmenin bindiği tekne arıza yaptı. Aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu göçmenler, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Olay, Silifke ilçesine bağlı Taşucu Mahallesi açıklarında meydana geldi. Avrupa ülkelerine yasa dışı yollarla geçmek isteyen 84 Suriyeli, bir balıkçı teknesine binerek denize açıldı. Tekne, açık denizde makine arızası yapınca, yardım istendi. İhbarla olay yerine giden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, teknedeki çocuk ve kadınların bulunduğu 84 göçmeni sağ olarak kurtararak, karaya çıkardı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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