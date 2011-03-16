Arıtman 'Kafayı yemişsin' diyen AKP’li BM’ye şikâyet etti





T24 – Hülya Karabağlı / Ankara



CHP İzmir Milletvekili Canan Arıtman, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde, Başbakan Tayyip Erdoğan’ın koltuğuna siyah çelenk bıraktıktan sonra kendisine, “ Sen kafayı yemişsin. Hastaneye git tedavi ol” diyen AKP Samsun Milletvekili Fatih Öztürk’ü, Birleşmiş Milletler’e (BM) şikayet etti.



Arıtman, BM’ye gönderdiği yazılı şikayetinde, BM tarafından organize edilen ve 24-25 Mart tarihleri arasında İstanbul’da yapılacak “Uluslararası Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Buluşması" programında kendisine hakaret eden AKP Milletvekili Fatih Öztürk’ün panelist olduğuna dikkat çekti ve “ TBMM çatısı altında, milletin gözü önünde bir kadın milletvekiline sözel şiddet uygulamaktan çekinmeyecek kadar kendini kontrol edemeyen, şiddet yanlısı, erkek egemen bakış açılı böyle bir milletvekilinin düzenlediğiniz toplantıda panelist olması kabul edilemez bir ironidir” dedi.



Arıtman’ın Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye Temsilciliği’ne gönderdiği mektup şöyle:



*Fatih Öztürk panelist: 24-25 Mart 2011’de İstanbul Grand Cevahir Otel’de TBMM Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu ile birlikte düzenlediğiniz “Uluslararası Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Buluşması” konulu toplantının Kadın, Sanat ve Medya oturumuna Adalet ve Kalkınma Partisi Samsun Milletvekili Fatih Öztürk’ün panelist olarak katılacağını davet mektubunuzdan öğrenmiş bulunuyorum.



*Kadına şiddet uygulayan kişi: Fatih Öztürk kadına şiddet uygulayan bir kişidir. En son olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 08 Mart 2011 tarihli oturumda Dünya Kadınlar Günüyle ilgili konuşmamı yaptıktan sonra kabine sıralarındaki boş koltuklara, üzerinde “kadınlar için yaşam hakkı istiyoruz” yazan ve bir kırmızı gül iliştirilmiş siyah çelenk bırakaraktan ülkemizdeki çok sayıdaki kadın cinayetlerinin durdurulamamasını protesto ettim. Fatih Öztürk çelengi alarak bana ve Cumhuriyet Halk Partisi sıralarına doğru fırlatıp, atarak bu arada da bana yönelik “Ukala!, Rezil! Terbiyesizlik yapma! Şeklinde hakaret ederek, sözel şiddette bulunmuştur. Bu hakaretleri TBMM tutanaklarında da yer almıştır. Ayrıca tutanaklarda yer almayan bir hakareti de basın tarafından tespit edilerek, görüntülenmiştir.



*Türkiye sözel şiddeti izledi: Fatih Öztürk’ün benim çelenk eylemimi yaptığım anda Mecliste oturduğu yerden fırlayarak “kafayı yemişsin sen, hastaneye git” sözleriyle bana doğru hamle yaptığı basın tarafından tespit edilip görüntülenmiştir. Fatih Öztürk’ün bir kadın milletvekiline tüm milletin gözü önünde uyguladığı bu sözel şiddet yazılı ve görsel basında defalarca yer almıştır.



*Bu bir ironi: Bu saldırı anı Meclis Televizyonu ve çok sayıda ulusal televizyonlarca da gösterilmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında, milletin gözü önünde bir kadın milletvekiline sözel şiddet uygulamaktan çekinmeyecek kadar kendini kontrol edemeyen, şiddet yanlısı, erkek egemen bakış açılı böyle bir milletvekilinin düzenlediğiniz toplantıda panelist olması kabul edilemez bir ironidir.





