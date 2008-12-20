Arıtman'a sözlü uyarı

'CHP, Arıtmanı ihraç etmeli'

CHP İzmir Milletvekili Canan Arıtman'ın Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün ailesinin etnik kökeni ile ilgili sözleri parti yönetiminin tepkisini çekti, ancak Arıtman geri adım atmadı.İzinsiz televizyona çıktığı için parti yönetiminden uyarı da alan Arıtman, CNN TÜRK'e yaptığı özel açıklamada, "Sözlerimin arkasındayım, bedel ödemeyi göze aldım" dedi.Arıtman, Ermeni iddialarıyla ilgili olarak "İçimizdeki diasporanın saldırısı altındayım" diyerek susturulmaya çalışıldığını iddia etti.Herşey, bir grup aydının ermenilerden özür dileme kampanyası başlatması, Cumhurbaşkanı Gül'ün de kampanyayı düşünce özgürlüğü kapsamında değerlendirmesiyle başladı.CHP İzmir milletvekili Canan Arıtman "Annesinin etnik kökenine bakmak gerek" diyerek Gül'ü hedef aldı. Gül ailesi Arıtman hakkında dava açmaya hazırlanırken, CHP yönetiminden de Canan Arıtman'a izinsiz açıklama yaptığı için uyarı geldi. Ancak, Arıtman "Bedel ödemeye hazırım" diyerek sözlerinin arkasında durdu.Arıtman, "Ne yapayım Irak'ta Bush'a pabuç fırlatan gazetecinin de kolunu kemiğini kırdılar. Ne söyleyeceğimi biliyorum. Sözlerimin arkasındayım. Ben etnik ayrımcılık yapmıyorum. Yapmam da. Sadece Türk milletinin soykırım yaptığını söyleyerek, Ermenilerden özür dilemek isteyenlere destek verir yönde açıklama yapan cumhurbaşkanına tepki gösteriyorum" diye konuştu.Arıtman, parti yönetiminin televizyonlarda açıklama yaptığı için verdiği uyarının ise Ermeni iddialarıyla ilgili olmadığını iddia etti ve aynı uyarının kendisiyle birlikte 29 milletvekiline daha yapıldığını söyledi. Canan Arıtman, parti yönetimine baskı yapılarak susturulmaya çalışıldığını da ileri sürdü.Canan Arıtman, "İçimizdeki diasporanın saldırısı altındayım. Bu diaspora CHP genel merkezini de sıkıştırıyor, sesimi kesmeye çalışıyor. Ben bedel ödemeyi göze aldım" dedi.CHP İzmir milletvekili Canan Arıtman parti yönetiminden gelen uyarının ermeni iddialarıyla ilgili olmadığını iddia etsede, CHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Özyürek'in CNN TÜRK'e yaptığı açıklama parti yönetimindeki rahatsızlığı ortaya koydu.Özyürek, "Arıtman'ın Cumhurbaşkanı'nın annesinin kökeniyle ilgili sözleri yanlıştır. Kabul etmemiz mümkün değildir. Kimsenin kökeniyle uğraşmayız. Sayın genel başkanımız, etnik köken bir şereftir demiştir. Biz bu düşüncedeyiz" dedi.CHP lideri Deniz Baykal ise Radikal gazetesine yaptığı açıklamada, "Çok üzüldüm, yakışıksız bir yaklaşım. Herşeyden önce ayıp" dedi.Arıtman, TBMM’de gazetecilerin sorularını yanıtlarken de şunları söyledi: “Telefonlara yetişemiyorum. Vatandaşlar, milyonlar ‘arkanızdayız’ diyorlar. Destek e-postları yağmur gibi yağıyor. Telefonlara sekreterim, danışmanım ekip olarak yetişemiyoruz. Ancak tehditler de alıyorum. Olumsuz tepkiler de var ama azınlıkta.Etnik köken önemli değil. Ama bu ülkede TC devletini ve milletini korumak ve kollamak görevinde olanlar eğer bu görevde ihmal yaparsa, bu ülkenin geleceğini tehlikeye atacak, geleceğine benzin dökecek bir çalışmaları, uğraşları desteklerse, o zaman sorgulanır. Uluslararası ajanslar ‘Türkiye Cumhurbaşkanı , soykırımı kabul edenleri destekliyor’ diyor. Ülkemizde etnik ayrışma ve çatışmaya neden olabilecek son vatan toprağını da yitirmemize neden olacak faaliyetlere hoşgörüyle bakamayız.”Arıtman, sözlerinin bazı çevrelerde ayıplandığı hatırlatılıncaysa Gül’ü etnik kökeninden dolayı değil, ‘Türkiye Cumhuriyeti’nin koruma görevini ihmal ettiğinden’ dolayı eleştirdiğini söyledi. Arıtman, “Yaptığım ayıp değildir. Ayıp diyenler ayıbın anlamını bilmiyor demektir. Bir siyasetçinin ülkesine, milletine atılan iftirayı kabul etmesi ayıp değildir” diye konuştu.İddiasını ispat edip edemeyeceği ile ilgili soruya ise Arıtman, şu yanıtı verdi:“Herkesin etnik kökenine saygılıyız ama tekrar altını çiziyorum. Türkiye Cumhuriyeti’ni devletini koruma ve kollama görevinde olanlar, bu görevi eksik yaparlarsa o zaman her şey sorgulanır. Çünkü bu görevdeki ihmal, bu ülkede etnik ayrışmaya etnik çatışmaya, bölünme ve parçalanmaya neden olacaktır. Ülkemize, milletimize bütünlüğümüze sahip çıkmaya çalışıyorum. Cumhurbaşkanı’nın bu halka rağmen, bu millete rağmen bu milletin aleyhine çalışmalarda bulunmamasını söylüyorum. İki gündür milletin verdiği vekâlet görevini yapmış olan bir milletvekili olmanın huzurunu ve mutluluğunu duyuyorum. Bu görevi yapmaya da devam edeceğim.”