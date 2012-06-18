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Yaşam

Arının insanı soktuğu an ilk kez görüntülendi

California Üniversitesi’ndeki Bal Arısı Araştırma Merkezi'nde çekilen fotoğraf, belki de bu eşsiz ânı ilk kez kaydeden bir belge niteliğinde

18 Haziran 2012 18:36

Arının insanı soktuğu an ilk kez görüntülendi. İğnesini bıraktıktan sonra uzaklaşmaya başlayan arı karnından salgıladığı sıvı da karelere yer aldı.

California Üniversitesi’ndeki Bal Arısı Araştırma Merkezi'nde çekilen fotoğraf, belki de bu eşsiz ânı ilk kez kaydeden bir belge niteliğinde...

Arı yetiştiricisi Eric Mussen’ın kolunu sokarken fotoğraflanan arı, doğada nadiren yakalanabilecek bu pozun nesnesi olurken, hem bu işi nasıl yaptıklarını biz insanlara detaylarıyla ele verdi, hem de kendi talihsiz sonunu hazırladı.

Soktuktan hemen sonra iğnesini adamın kolunda bırakarak uzaklaşan arı, bir yandan da karnından çıkan bir salgıyı geride bırakıyor.

Objektiflerin yakaladığı bu eşsiz kare için fotoğrafı çeken Kathy Keatley Garvey, “Bildiğim kadarıyla şimdiye dek kimse böyle bir şey kaydetmedi. Sadece ders kitaplarında resim olarak çiziliyor” diyor.

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