-ARINÇ'TAN SALDIRIYA SERT TEPKİ MANİSA (A.A) - 04.05.2011 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Kastamonu'da polis otosuna yapılan saldırıyla ilgili olarak ''Bu bir cinayettir, terörist faaliyettir. Bunları kim yaptıysa onları lanetliyoruz. Cezaları vereceğimizin de bilinmesini istiyoruz'' dedi. Genel seçim çalışmaları kapsamında Manisa'da bulunan Arınç, bir yerel televizyon kanalında katıldığı program sonrasında gazetecilerin Kastamonu'daki polis otosuna yapılan saldırıyla ilgili sorularını yanıtladı. Kendisinin de olayı yeni öğrendiğini, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kastamonu ve Amasya programlarının olduğunu belirten Arınç şöyle konuştu: ''Kastamonu'da koruma aracına bir tuzak kurulmuş ve maalesef bir polisimiz şehit olmuş birkaç arkadaşımızın da yaralı olduğunu duydum. Takipler devam ediyor bilebildiğim kadarıyla. Umarım bir şekilde yakalanırlar ve hesabını verirler. Bu bir cinayettir, terörist faaliyettir. Bunları kim yaptıysa onları lanetliyoruz. Cezaları vereceğimizin de bilinmesini istiyoruz. Bütün polis camiasına baş sağlığı diliyorum. Ölen kardeşimizin ailesine sabır diliyorum Allah rahmet eylesin. Umarım ki buna benzer olaylar Türkiye'de bir daha olmasın ve hiçbirimiz üzülmesin. Hepimizin başı sağolsun.''