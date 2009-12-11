Arınç'tan PKK'ya: Anladıkları dilde cevap verilecek

T24 - AKP Genel Başkan Yardımcısı Arınç, Tokat'taki saldırıyı PKK'nın üstlenmesiyle ilgili olarak, "Bu işi PKK'nın yaptığı kesinleşmiştir. Onlara anladıkları dilde gereken cevap verilecektir" dedi.

Başbakan Vekili, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Tokat'ın Reşadiye ilçesindeki terör saldırısına ilişkin olarak ''Dün bağımsız eylem yaptığını ifade eden ve kendilerine göre Dersim ismini kullanan bir çete tarafından bu işin yapıldığı kendilerine yakın olan internet haber ajansında ortaya atılmıştır. Dolayısıyla bu eylemin PKK örgütü adına işlendiği bugün için gerçekleşmiştir'' dedi.

Arınç, Kayseri Valisi Mevlüt Bilici'yi ziyaretinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Reşadiye'deki terör eyleminin bütün Türkiye'de gönüllere ateş düşürdüğünü, yedi vatan evladının kalleşçe pusuya düşürülmek suretiyle şehit edildiğini ifade etti.

Şehitlerin annelerinin, babalarının ve yakınlarının söylediklerini bütün siyasetçilerin iyi duyması gerektiğini dile getiren Arınç, şunları söyledi:

''Hepimiz ve herkes akan kanların durmasını, gözyaşının dinmesini, Türkiye'ye huzur gelmesini istiyoruz. Şehitlerimizin cenazelerini, artık üzüntü ve gözyaşı içinde kaldırmak istemiyoruz. Bu ülkede bu işi yapanların, terörün tamamen tasfiyesini hepimiz arzu ediyoruz. Hükümet olarak bunun çabası ve çalışması içindeyiz. Dolayısıyla o şehit cenazelerindeki feryatları hükümet duymazdan gelemez. Siyasilerin da buna dikkat etmesi lazım. Görüş mesafesinin çok az olduğu sisli bir zamanda bir virajı tam dönülebileceği bir yerde pusu kurularak işlenmiş, maalesef askerlerimiz silahlarına davranma imkanı bile bulamadan şehit olmuşlardır. Bu işi yapanlar kaçmış. Buralarda takviye güvenlik güçleri göndermek suretiyle aramalar, taramalar, yol kesmeler, kontroller fazlasıyla yapılıyor.

Bizim görevimiz, bu alçakça saldırıyı yapanları bir an önce yakalayıp adaletin pençesine teslim etmek ve cezalandırılmasını temin etmektir. Olayı kim yapmıştır, niçin yapmıştır ancak bunları yakaladıktan sonra ortaya çıkabilecektir. Tokat'ın Reşadiye ilçesinin böyle bir eylem için seçilmesinin özel bir anlamı var mıdır yok mudur? Bu da soruşturma sonucunda ortaya çıkabilecektir. Bu bölge, yıllardır PKK terörünün olmadığı, ama başka terör örgütlerinin eylem yaptığı bir bölgedir. Dolayısıyla kimin yaptığı araştırma sonucu ortaya çıkabilecektir.''

PKK ADINA İŞLENDİĞİ ORTAYA ATILDI

Terör saldırısının PKK içindeki bağımsız eylem yaptığını ifade eden bir grup tarafından yapıldığının ortaya atıldığını belirten Arınç, ''Dün bağımsız eylem yaptığını ifade eden ve kendilerine göre Dersim ismini kullanan bir çete tarafından bu işin yapıldığı kendilerine yakın olan internet haber ajansında ortaya atılmıştır. Dolayısıyla bu eylemin PKK örgütü adına işlendiği bugün için gerçekleşmiştir. Şimdi bize düşen sıkı takip ve iyi istihbaratla yapanları bizzat yakalamak, sadece tetiği çekenleri değil, onlara bu komutu veren onlara hükmeden elleri maşaları, beyinleri de bulabilmektir. Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak'' diye konuştu.



Başbakan Vekili, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, ''Bugüne kadar pek çok eylem yapanlar, bugün de vahşice ve alçakla yedi askerimizi şehit etmişlerdir. O zaman onlara anladıkları dilden cevap vermek üzere onları yakalamak, bu eylemlerinden dolayı sorguya çekmek, hükümetin de adliyenin de yargının da görevidir'' dedi.

Arınç, Kayseri Valisi Mevlüt Bilici'yi ziyaretinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Tokat'ın Reşadiye ilçesindeki terör saldırısına ilişkin değerlendirmelerde bulunurken, yeni bir olay üzerinden konuşurken 30 yıldır ülkede olan bitenleri gözardı etmenin mümkün olamayacağını belirtti.

Türkiye'nin terörden çok çektiğini, terörden en çok üzüntü, sıkıntı, acı çeken ve gözyaşı döken bir ülke olduğunu dile getiren Arınç, şöyle konuştu:

''Tokat'taki olayda yedi evladımızı kaybettik. 'Demokratik açılımdan sonra böyle bir eylem oldu, her şey öyle başladı' denemez. Bir sene evvel Dağlıca'da, iki sene evvel Aktütün karakolunda da baskınlar oldu. 10-12 askerimiz şehit edildi, sekiz askerimiz kaçırıldı. Ankara'nın göbeğinde, Diyarbakır'da dershane önünde eylem oldu. Hükümet bunu sona erdirebilmek için bir süreç başlatıyor. Bunu parlamentoda anlatıyor. Partilerle, sivil toplum örgütleri ve meslek kuruluşları ile görüşüyor. Bir çare bulmaya çalışıyor. 30 senedir olamayan bir şeyi yapmak için yola çıkıyor. Bence, hükümetin bu gayretlerine destek olmakta fayda var. Yanlış veya eksik varsa söylenebilir. Ama, iki tane muhalefet partisi baştan bu konuda AKP'yi ihanetle suçlayacak ölçüde sözler söylediler.''