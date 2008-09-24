Arınç'tan özür: Oruç etkiledi, üzgünüm

Çiftçiyi bu kez Arınç azarladı

AKP’li Bülent Arınç, geçen hafta pazar günü yapılan Turgutlu ilçe kongresinde, bir çiftçi ile arasında geçen olayı tasvip etmediğini, yaşanan tartışmadan fevkalade üzgün olduğunu söyledi.Kongrede bir şahsın sürekli söz atıp konuşmak istediğini bu kişinin ayağa kalkarak, “Bizi öldürdünüz, bizi yok ettiniz” dediğini anlatan Arınç, bu kişinin suçlamalara devam etmesiyle tartışmaya girdiğini söyledi.Arınç, “Tasvip edilecek bir olay değil. Günün yorgunluğu ve iftara çok yakın bir saatte bu şekilde bir konuşmaya muhatap olmak beni fevkalade olumsuz etkiledi” dedi.Bülent Arınç çiftçiyle kapıştıİşte "Öldük bittik" diyen çiftçi ile Arınç arasında geçen o diyalog...TBMM eski Başkanı Manisa Milletvekili Bülent Arınç, AKP Turgutlu İlçe Kongresi'nde yüzlerinin gülmediğini belirterek “Öldük bittik, sizden çare bekliyoruz” diyen çiftçi Süleyman Aksu'yu azarladı. Çiftçi Aksu, Arınç ile diyaloğunu sürdürünce partililer tarafından salondan çıkarıldı.Turgutlu Beledeyisi Konferans Salonu'ndaki AKP Turgutlu İlçe Kogresine katılan Bülent Arınç, kürsüden konuşmasına başladığı sırada aradaya bir çiftçi girdi.Süleyman Aksu isimli bu çiftçi, “Yüzümüz gülmüyor Başkanım” diyerek sitemde bulundu. Bunun üzerine Arınç ikili arasında şu diyalog yaşandı;-Bülent Arınç: “Neden hayırdır inşallah, kalk ayağa söyle bakayım”-Çiftçi Aksu, “Çiftçi mağdur, haline bakın, piyasanın haline bakın. Bir Ak Partili olarak teessüf ediyorum.”-Bülent Arınç; “Teesüf ediyorsun, isminiz ne, neredensiniz?”-Çiftçi Aksu; “Musulcalı Köyü'ndenim”-Bülent Arınç; “Bittimi sözünüz?”-Çiftçi Aksu; “Bitmedi. Borcumuzu ödeyemez duruma geldik Başkanım. Evet sözüm bitti.”-Bülent Arınç; “Geçen sene üzümden, üzüm fiyatlarından şikayetçi miydiniz Süleyman Bey? Seni memnun etmek mümkün değil, sözlerinizden belli.”-Çiftçi Aksu; “Bir AK Partili olarak ben sizden bir çare bekliyorum”Bizim kavgamız çiftçi ile değilBu diyaloğun ardından arınç sözlerini şöyle sürdürdü:-“Anladım otur. Bakın bunlar doğru olan şeyler değil. Geçen yıl 3 YTL'ye kadar üzüm satıldı. Onun da elinde kalmamış çok fazla kazanamamış. 1.5 YTL'den başlayan üzüm 3.5 YTL'ye kadar gitti. Ben tek bir misal vermek için bunu sordum. Geçen sene hiç kimse kalkıp bize böyle ne hesap sordu ne de Allah muhafaza teşekkür etti. Ben size gerçeği söylüyorum, bu sene hükümet olarak ne yapacağımıza gelmedik. Ama siz daha lafın başında ‘öldük bittik’ derseniz, ben sizin Ak Partililiğinizden şüphe ederim."Yalan söylüyorsunuz..."Kafanızı açın, bizim kavgamız çiftçi ile değil, çiftçi görüntüsü altında provokasyon yapmak isteyen gafiller ile ilgili. Çiftçiye neler yaptığımızı herkes biliyor, bu kadar yapmayın arkadaşlar. Hiçbir şey öldük bittik değildir. ‘Öldük bittik’ diyen varsa burada lütfen Ak Partinin dışına çıksın ve kendisini hayata döndürecek bir partiyi en kısa zamanda bulsun, onun için çalışsın. Yedi Senedir tek başına iktidar olan bir parti halkın yüzde 50'sinin oyunu alan bir parti, çiftçiyi öldüren bir parti değildir. Yalan söylüyorsunuz. Bu kadar utanmazlık olur mu? Bu nasıl saçma bir şey. Ne demek öldük bittik.”Beni oruç ağzımla konuşturmaÇiftçi Aksu, Arınç'ın bu sözleri üzerine yine “Teessüf ederim” dedi. Arınç da,-“Baştan teessüf ettin zaten, sonradan söylemene gerek yok” dedi. Aksu ise,-“Burada herkes biliyor ama kimse sesini çıkartmıyor” diye devam etti. Arınç,- “Herkes için söylüyorum o zaman. Biz veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz. Bak beni oruçlu ağzımla çok konuşturma” diye çıkıştı.Salondan çıkarıldıÇiftçi Aksu'nun konuşmak istemesi üzerine Arınç, “Lütfen lütfen hadi hadi konuştun konuşacağını. Şimdi beni dinle” dedi. Aksu'nun “Ben senin kadar Ak Partiliyim” demesi üzerine de Arınç, “Ak Partili gibi konuş o zaman. Mübarek oruç saatinde iftar saatinde bu kadar olmaz” dedi. Aksu'nun “Bana kimse yalancı diyemez” sözlerinin ardından Arınç'ın, “Tamam, hadi bakalım” demesiyle çiftçi Süleyman Aksu'nun yanına gelen partililer oturduğu yerden kaldırarak, kongrenin yapıldığı salondan dışarı çıkarttı. Bu tartışmanın ardından kongre yapıldı.