Arınç'tan MHP, Fuat Uğur ve Cem Küçük'e: İbrikçi, zift saçan Edi ile Büdü, program yaptıranlara yazıklar olsun!

Eski Başbakan Yardımcısı ve Meclis Başkanı Bülent Arınç, “80 milyonluk kitlede 80 kişi hariç herkes Fethullah Gülen’e sempati duymuştur” sözleri nedeniyle kendisini eleştiren MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman ile TGRT Haber’de Medya Kritik programının sunucuları Cem Küçük ve Fuat Uğur’a sert ifadelerle tepki gösterdi.

İsmet Büyükataman için “Sayın Bahçeli’nin ibrikçiliğinden başka bir meziyeti olmayan bir zat” nitelemesinde bulunan Arınç, “Kendi ağının bozukluğuna, kalitesine çok da akışan; ama temiz Anadolu milliyetçiliğine hiç de uymayan bir üslûpla güya bana cevap vermiş(!) Fesubhanallah! Cevabı cevap değil ki karşı cevap vereyim. Çocuk değil ki seviyesine ineyim” ifadelerini kullandı.

Küçük ve Uğur’un isimlerini zikretmeden “Edi ile Büdü” nitelemesi kullanan Arınç “İsmimin geçtiği her yerde adımın anıldığı her konuda ipini koparmışçasına saldıran, ama bu zamana kadar haklarında konuşmak istemediğim, isimlerini anmamaya özen gösterdiğim bir ikili var. Adeta Edi ile Büdü! Geçmişi ve kökleri temiz ekranlarda, dava çilesi çekmiş ve ahirete göçmüş insanların kemiklerini sızlatırcasına, her sabah, her gün dillerinden zift saçmaya devam ediyorlar. Sorsan Ak Parti’nin en önde savunucuları (!)” dedi.

Arınç, Kanal D Ana Haber sunucu Ahmet Hakan ve FOX Ana Haber sunucu Fatih Portakal için ise “Reyting rakabetlerini bir adım daha öteye taşıyıp, "Kim daha art niyetli ve manipülatif haber yapacak” yarışına da girmişler!” değerlendirmesinde bulundu. Arınç iki isim için “Açıklamalarımın önünü arkasını kesip “kesretten kinaye” yaptığımı bildikleri halde, manipülatif haber yapınca, kanallarından ve patronlarından aferin alırlar mı bilmem ama, manipüle etmeye çalıştıkları izleyici ve okurlarının zekalarıyla alay etmekten vazgeçseler iyi olur” açıklaması yaptı.

Bülent Arınç’ın Twitter üzerinden paylaştığı açıklaması şöyle: