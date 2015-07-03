Arınç'tan LGBTİ yorumu: Bunların güpegündüz çırılçıplak halde, İstanbul'un göbeğinde meydan okumaları...

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, İstanbul'da düzenlenen LGBTİ Onur Yürüyüşü'ne ilişkin sorulan soruya, "Maalesef özellikle hanım kardeşlerimizin bulunduğu bir yerde söylemekten haya ediyorum ama birileri bunu onur haline getiriyor. Bunların güpegündüz çırılçıplak hale gelip, İstanbul'un göbeğinde meydan okumaları eğlenmeleri ve ne yazık ki CHP ve HDP'li milletvekillerinin bunlara destek olması fevkalade üzüntü vericidir" ifadelerini kullandı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Mardin'deki konuşan Arınç, beraberinde Mardin Valisi Ömer Faruk Koçak, Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu ile Yeşilli Belediyesi'ni ziyaret etti. Belediye binası önünde davul ve zurna eşliğinde karşılanan Arınç, Belediye Başkanı Hayrettin Demir ile görüşerek ilçedeki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

'Hanım kardeşlerimizin bulunduğu bir yerde söylemekten haya ediyorum...'

Başbakan Yardımcısı Arınç, bir süre önce İstanbul'da gerçekleştirilen LGBTİ yürüyüşüne ilişkin bir soru üzerine, farklı cinsel yönelimlerin toplumun inanç, gelenek, örf ve adetlerinde hoşlanılan işler olmadığını söyledi.

"Maalesef özellikle hanım kardeşlerimizin bulunduğu bir yerde söylemekten haya ediyorum ama birileri bunu onur haline getiriyor" değerlendirmesinde bulunan Arınç, "Bunların güpegündüz çırılçıplak hale gelip, İstanbul'un göbeğinde meydan okumaları eğlenmeleri ve ne yazık ki CHP ve HDP'li milletvekillerinin bunlara destek olması fevkalade üzüntü vericidir" dedi.

'Hiç lezbiyen görmediniz mi?'

Diyarbakır ziyaretinde bir kişinin kendisine, HDP'lilerin 50 yaşındaki bir hanımın eline "Hiç lezbiyen görmediniz mi?" yazılı afiş tutuşturduğunu görmesinin ardından HDP'den ayrıldığını belirttiğini dile getiren Arınç, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bunu okuduktan sonra bu kişi 'lanet olsun sizden ayrılıyorum' dediğini belirtti. Bu hassasiyeti gösteren kaç kişi vardır, bilmiyorum ama o yürüyüşe katılanları, destekleyenleri içlerinde kadınlı erkekli milletvekillerinin, CHP'den de 5-10 milletvekilinin bulunduğunu biliyorum. Bunlar hakkındaki takdiri milletimize sunuyorum. Milletimiz bunu beğeniyor, alkışlıyorsa arkalarından gitmeye devam etsinler. Milletimiz bunları yanlış biliyor, eleştiriyorlarsa sandıkta gereğini yapsınlar."