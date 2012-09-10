Arınç'tan Kılıçdaroğlu'na: Patlama sabotaj ise bu bilgileri kim verdi?

Başbakan Yardımcısı Arınç, Afyon'daki patlamanın sabotaj olduğunu iddia eden CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Arınç, ''Patlama sabotaj ise Sayın Kılıçdaroğlu'na bu bilgileri kim verdi? Bilgi verenleri açıkça ifade etmeli.'' dedi.

Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi. Başbakanlık Merkez Bina'da Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık ettiği toplantı yaklaşık 4 saat sürdü.

Arınç, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun AfyonKarahisar'da 25 askerin ölümüne neden olan patlamanın sabotaj olduğu iddiasına tepki gösterdi ve ''Patlama sabotaj ise CHP Lideri'ne bu bilgileri kim verdi?'' diye sordu.

Arınç, Kılıçdaroğlu'nun kendisine bilgi verenleri açıkça ifade etmesi gerektiğini de söyledi.