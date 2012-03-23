Arınç'tan Kılıçdaroğlu'na 'miting' uyarısı

T24 - Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, "İçtüzüğü, Anayasayı biliyorsanız grup toplantısını Meclis dışında yapamazsınız. Ey Sayın Kılıçdaroğlu, ey Sayın Gürsel Tekin, Tandoğan'da grup toplantısı yapamazsınız, olsa olsa miting yaparsınız. Meclis İçtüzüğü'ne göre hareket etmelisiniz" dedi.

Arınç, CHP'nin Salı günü Tandoğan Meydanı'nda yapacağı grup toplantkısı ile ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

Arınç, "Grup toplantısı yapacağız" derseniz millet size güler.Siyasetçi söyleyeceği söz iyi bilecek. Bu sözün Anayasa, içtüzük ve Siyasi Partiler Yasası'nca nasıl karşılandığını da söyleyecektir. Heyecanlarına bağışlayalım şimdilik" diye konuştu.

"Anayasa ve içtüzüğü biliyorsanız grup toplantısını parlamento dışında yapamazsınız" diyen Bülent Arınç, "TBMM Başkanlığı yaptığım için biliyorum. Gürsel Tekin yeni milletvekili oldu. Belki içtüzüğü açıp okumamış olabilir. İçtüzükte Meclis'te siyasi partilerin yapacağı grup toplantıları Meclis çalışmalarıdan sayılır ve dokunulmazlık kapsamı içindedir. Meclis çatısı altında yapılan bir grup toplantısı kim ne söylerse söylesin kürsü dokunulmazlığı vardır. Sözlerinden sorumlu değildir. Ancak komisyonlar Meclis Başkanı'nın karar vermesi halinde Ankara dışında çalışabilir" şeklinde konuştu.

"Aynı şeyi BDP de yaptı"

Grup toplantılarının mutlaka Meclis'in ana binası ve eklentilerinde olmak mecburiyetinde olduğunu belirten Arınç, bunu bir genel başkanını bilmesi gerektiğini ifade etti.

Arınç şunları söyledi:

"Genel Başkan bunu biliyorsa buna göre hareket etmesi lazım. Ama 'Grup toplantısını Tandoğan Meydanı'nda yapacağız' diyorlar. Aynı şeyi BDP'de yaptı. Seçimlerden sonra 'Biz yemin etmeyeceğiz ve grup toplantılarını bundan sonra Diyarbakır'da yapacağız' dediler. Bende 'Diyarbakır'da olsa olsa toplanır, oturur, çay içersiniz. Sizin yaptığınız toplantı grup toplantısı olmaz' dedim. İnandılar geldiler ve Meclis'te yemin ettiler."

'Millet size güler'

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, "Kılıçdaroğlu ve Gürsel Tekin'e şunu söylemek lazım. 'Siz, Tandoğan'da grup toplantısı yapamazsınız. Siz olsa olsa miting yaparsınız. Bu da sizin yasal hakkınızdır. Parti adına başvurur ve istediğiniz yerde toplantı ve miting yapabilirsiniz.' 'Biz artık Meclis'te değil halkın içinde olacağız ve Salı günü Tandoğan Meydanı'nda bir miting yaparak halkımıza 4+4+4 teklifinin ne olduğunu anlatıcaz' demeleri gerekir. 'Grup toplantısı yapacağız' derseniz millet size güler" dedi.

Arınç ayrıca, "Bir parti grup toplantısını (Grup toplantısı için en az 20 milletvekili ihtiyaç vardır) istediğiniz gün ama Meclis çatısı altında yaparsınız. 'Manisa'da Mesir Alanı'nda, İzmir'de Konak Meydanı'nda grup toplantısı yapacağım' derseniz kargalar bile güler. Siyasetçi söyleyeceği söz iyi bilecek. Bu sözün Anayasa, içtüzük ve Siyasi Partiler Yasası'nca nasıl karşılandığını da söyleyecektir. Heyecanlarına bağışlayalım şimdilik" diye konuştu.