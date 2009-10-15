Arınç'tan İsrail'e 'Ayrılık' yorumu

TRT 1'de yayınlanan ve İsrail'in tepkisini çeken "Ayrılık" adlı diziyle ilgili konuşan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, "Tepki göstermişlerse, kendileriyle konuşulur" dedi.



Bülent Arınç, TRT 1'de yayımlanan "Ayrılık" dizisine ilişkin, "Bizim İsrail'e yönelik devlet olarak hiçbir tavrımız söz konusu olamaz. Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkiler her zaman güçlü olmuştur. Tepki göstermişlerse, kendileriyle konuşulur. Bunun bir televizyon dizisi olduğu noktasından hareket edilir. Yoksa siyasi hiçbir amacı yok" diye konuştu.