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Politika

Arınç'tan IŞİD eleştirisi: Bunların hallerine bakıp Müslümanlığı sevecek bir insan kalmaz

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Türk vatandaşlarını kaçıran Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) ve benzer örgütleri eleştirdi

13 Temmuz 2014 01:35

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Irak'ta ilerleyen ve Türk vatandaşlarını kaçıran IŞİD'i "Bunların gerçek Müslümanlık ile ilgileri yok ve en büyük düşmanlığı, kötülüğü İslâmiyet'e yapıyorlar" sözleriyle eleştirdi.


TRT Avaz kanalına konuşan Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın isim vermeden IŞİD ve benzeri örgütleri eleştirdiği açıklamaları şöyle: "Bir taraftan İslâm düşmanları bir taraftan da Müslümanların kendi içerisinde zayıf ve güçsüz olmasını isteyenler, işte pek çok örgüt var, isimlerini saymaya gelmez. Bunlar kendilerinin İslâmı temsil ettiklerini veya gerçek Müslüman olduklarını hatta söyleyebiliyorlar, İslâmın devlete yönelik bazı iddialarını diye getiriyorlar ama adım kadar eminim, ben Müslüman isem bunlara 'Müslüman' diyemem.

Bunların ne yaptıkları ne inançları ne fiilleri ne düşünceleri ne kime kime hizmet ettiklerini yan yana getirirseniz, bunların gerçek Müslümanlık ile hiçbir zaman ilgileri yok ve en büyük düşmanlığı, kötülüğü de İslâmiyet'e yapıyorlar. Çünkü bunların hallerine bakıp da Müslümanlığı sevecek bir insan, dünyada herhalde kalmaz. Dolayısıyla bu kötü örnekleri perde arkasına atabilecek yeni bir İslâm dirilişine ihtiyacımız var."

 

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