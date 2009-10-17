Arınç'tan emekliye 'maaş farkı müjdesi'

Türkiye'de yaklaşık 3 milyon emekli bin 200 liranın altında maaş alıyor. Hatta Bağ-Kur'da en düşük emekli maaşı sadece 446 Türk lirası. Hükümet bu dengesizliği gidermek için çalışma başlattı. Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, emekli maaşları az olanlarla ilgili çalışma içerisinde olduklarını söyleyerek, "İnşallah onlara kısa zamanda bir müjde vereceğiz" dedi.



Türkiye'de 8.5 milyon emekli var. 3 milyon emeklinin maaşı bin 200 Türk lirasının altında.



Bağ-Kur'da 446 TL maaş alan emekliler var. SSK'da en düşük emekli maaşı 608 TL, Emekli Sandığı'nda ise 793 Türk lirası.



Oysa aynı tablonun içinde 2 bin liranın üzerinde maaş alan yüzbinlerce emekli de var.



Adaletsizliğin nedeni 2000 yılında değişen maaş hesaplama sistemi. Bu tarihten önce emekli olanların maaşı bazı gösterge tablolarına göre hesaplanıyordu.



Ama 2000 yılından sonra sistem değişti. Devreye enflasyon ve büyüme rakamlarını dikkate alan güncelleme katsayısı girdi, maaşlar arttı.



Arınç: Emeklilere müjdeli haber yakında



Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Manisa'da, bir gazetecinin emekli maaşlarında bir düzenleme yapılıp yapılmayacağı yönündeki sorusu üzerine sözlerine, "Emekli misiniz? Yani müjde vermek için konuşayım" diyerek başladı.



Türkiye'de emeklilerin çok az ücret aldığını, emeklilerin yapılan artışlardan da çok cüzi miktarda istifade edebildiğini, bunun sistemden kaynaklandığını belirten Arınç, "Buna bir çare arıyoruz. Bu çare üzerinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız çalışıyor. Her toplantıda da Bakanlar Kurulu'na bilgi veriyor" dedi.



Türkiye'nin Demirel döneminden bu yana emeklilik statüsü konusunda çok farklı şeylerle karşılaştığını söyleyen Arınç, "Şu anda eşit işe eşit ücret yoksa, yıllarca çalıştıktan sonra emekli olanlar arasında aylıklar noktasında birbirinden çok farklılıklar var. Az ücret alan emeklilerin daha yukarılara intibak etmeleri konusunda bir çalışmanın içindeyiz. 2000'den önce emekli olanlarla 2000'den sonra emekli olanlar arasında büyük uçurumlar var. Aylık ücreti çok az olan işçi emeklilerimize, BAĞ-KUR emeklilerimize yönelik, inşallah müjdeli haberleri yakında vereceğiz. Bu konuda olumlu çalışmamız var" diye konuştu.



Dinçer: İnsanlarımıza umut vermek doğru değil



"İş-Kur İl Müdürleri Toplantısı"na gelişinde basın mensuplarının emekli aylıklarına yönelik yapılacak çalışma konusundaki sorularını yanıtlayan Bakan Dinçer de, "Hesap yapacağız, temel amacımız adaletsizliği düzeltmek ama bu konuda gerçekçi olmak lazım" dedi.



Dinçer, bu konuda "henüz belli olmuş bir şey olmadığını" söyledi.



"Sistemde bir takım adaletsizlikler varsa bunları tespit edip gidermek için çalışma yapacaklarını" anlatan Dinçer, "Bu adaletsizliğin telafisinin bize neye mal olacağını henüz görmüş değiliz. Önce önümüzü görelim, sonra karar vereceğimiz zaman sizlerle bunu paylaşırım. Henüz çalışma tamamlanmadı. Telaffuz edilen rakamlar zannediyorum gazeteci arkadaşların gönlünden geçen rakamlar. Haksız yere ve gerçekleşmeyecek beklentilerle insanlarımıza umut vermek doğru değil. Biz hesap yapacağız, temel amacımız adaletsizliği düzeltmek ama bu konuda gerçekçi olmak lazım" diye konuştu.



Ortaya çıkan ağır fatura göz korkuttu



Sosyal Güvenlik Kurumu yetkililerine göre, 3 milyon emekliye sadece 100 liralık iyileştirme yapılsa fatura 3 milyar Türk lirasını aşıyor.



200 Türk liralık iyileştirme yapılması durumunda ise 6 milyar liranın üzerinde bir fatura çıkacak.



Sosyal Güvenlik Kurumu yetkililerine göre, açıkları yeniden tartışma konusu olan ve bir dizi tasarruf tedbirini hayata geçirmeye hazırlanan Sosyal Güvenlik Kurumu'nun kendi kaynaklarıyla maaş artışı yapması neredeyse mümkün değil.



Yetkililer siyasi otoritenin adaletsizliği giderme kararı alması durumunda maliyetin Hazine kaynaklarıyla karşılanacağını belirtiyor.

