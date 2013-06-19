Arınç'tan 'duran adam' yorumu: Bu tür barışçı eylemleri teşvik etmeliyiz!

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, 'duran adam' eylemiyle ilgili olarak "Bu bir şiddet eylemi değil, barışçı bir eylem türü. Bunu kınayacak halimiz yok" dedi.



Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bülent Arınç, "duran adam" eylemlerine ilişkin, "Bu bir şiddet eylemi değil bu göze de gayet hoş gelen bir eylem türü. Bir barışçı eylem türü. Bunu kınayacak halimiz yok. Benim zaten geçmişten bu yana özgürlükler alanında düşündüğümüz tek şey vardır; İnsanları şiddete, silaha yöneltmemek. İnsanların barış ve huzur içerisinde hukuk kurallarına uygun eylemler yapmasını sonuna kadar desteklemek. Taksim'de ağaçların kesilmesine yönelik başlayan eylemleri de anlayışla karşıladığımı ifade etmiştim. Sonradan bu eylemler şekil değiştirdi.

Bu eylemi yapanlar açısından dikkat etmesi gereken gelip geçişi engellememeleri ve kendi sağlıkları önemli sağlıklarına zarar vermemeliler. Bu eylemleri teşvik de etmeliyiz. Eğer zarf atmıyorsa bu insanlar 8 saat nasıl duruyor? 8 dakika durup işlerine güçlerine gitsinler.

Sosyal medyayla ilgili Adalet Bakanı'mız açıklama yaptı. Ben de haber portallarıyla ilgili bir düzenelemeyi hazırladım. Özellikle haber portallarında çalışanların basın yasası içine alınması, haber portallarının reklam alması gibi düzenlemeler. Ama sorduğunuz sanal medya özel hayatın gizliliğine dair bir düzenleme yapılması benim konum değil.

Ancak bu sorumsuzluk alanının ortadan kaldırılması mümkün değil ama bir düzenleme ihtiyaç olabilir."