T24 LogoT24 Logo
Gündem

Arınç'tan 'duran adam' yorumu: Bu tür barışçı eylemleri teşvik etmeliyiz!

Arınç: Bu eylemi yapanlar açısından dikkat etmesi gereken gelip geçişi engellememeleri ve kendi sağlıkları önemli sağlıklarına zarar vermemeliler. Bu eylemleri teşvik de etmeliyiz

19 Haziran 2013 14:31

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, 'duran adam' eylemiyle ilgili olarak "Bu bir şiddet eylemi değil, barışçı bir eylem türü. Bunu kınayacak halimiz yok" dedi.
 
Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bülent Arınç, "duran adam" eylemlerine ilişkin, "Bu bir şiddet eylemi değil bu göze de gayet hoş gelen bir eylem türü. Bir barışçı eylem türü. Bunu kınayacak halimiz yok. Benim zaten geçmişten bu yana özgürlükler alanında düşündüğümüz tek şey vardır; İnsanları şiddete, silaha yöneltmemek. İnsanların barış ve huzur içerisinde hukuk kurallarına uygun eylemler yapmasını sonuna kadar desteklemek. Taksim'de ağaçların kesilmesine yönelik başlayan eylemleri de anlayışla karşıladığımı ifade etmiştim. Sonradan bu eylemler şekil değiştirdi.

Bu eylemi yapanlar açısından dikkat etmesi gereken gelip geçişi engellememeleri ve kendi sağlıkları önemli sağlıklarına zarar vermemeliler. Bu eylemleri teşvik de etmeliyiz. Eğer zarf atmıyorsa bu insanlar 8 saat nasıl duruyor? 8 dakika durup işlerine güçlerine gitsinler.

Sosyal medyayla ilgili Adalet Bakanı'mız açıklama yaptı. Ben de haber portallarıyla ilgili bir düzenelemeyi hazırladım. Özellikle haber portallarında çalışanların basın yasası içine alınması, haber portallarının reklam alması gibi düzenlemeler. Ama sorduğunuz sanal medya özel hayatın gizliliğine dair bir düzenleme yapılması benim konum değil.

Ancak bu sorumsuzluk alanının ortadan kaldırılması mümkün değil ama bir düzenleme ihtiyaç olabilir."

ETİKETLER

bülent arınçakpduran adamgazetegezi parkı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

Metropoll Araştırma: Erdoğan'a görev onayı verenlerin sayısı düştü...

Marmaray'daki grafitilerin temizlenmesi için 55 bin lira harcanacak...

ABD, Kasım Süleymani'yi öldürme kararını nasıl aldı; Bloomberg suikastin arka...

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24