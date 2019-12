Arınç'tan CHP ve MHP'ye çağrı

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, CHP ve MHP'ye "Demokratik açılım' konusunda görüşlerinizi, düşüncelerinizi, eleştirilerinizi, önerilerinizi AKP ile paylaşın çağrısında bulundu. Arınç, "'Düşüncelerinizin doğru olabileceğini her zaman düşünüyor ve onlarla güç kazanmak istiyoruz" diye konuştu.



Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, ''Herkesin birbirine elini uzattığı, 'sıkılı yumrukla el sıkışılmaz' mantığının çok doğru olduğunu bilerek, herkesin elini açtığı bir günde, özellikle elbette MHP'nin ve CHP'nin genel başkanlarına ve orada siyaset yapan tüm dostlarımıza, bu bayram günü vasıtasıyla, vesilesiyle gelin bu önemli konuda Türkiye'nin gerçekten çok sıcak bir ilgiyle karşıladığı 'demokratik açılım' konusunda görüşlerinizi, düşüncelerinizi, eleştirilerinizi, önerilerinizi AK Parti ile paylaşın'' dedi.

Arınç, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen bayramlaşma töreninde yaptığı konuşmada, ''demokratik açılım'' konusuna değindi.

Bülent Arınç, yıllardır Türkiye'yi huzursuz eden problemleri ortadan kaldırmak için ''bir demokratik açılım, bir huzur, birlik bütünlük projesini'', Türkiye ile birlikte bir devlet projesi olarak, herkesin el ele vererek savunacağı bir proje, bir süreç olarak ortaya koymak ve halkı huzura, barışa gerçek anlamda kavuşturmak istediklerini söyledi.

Arınç, ''Bunu gerçekleştirdiğimiz zaman, Türkiye çözülemeyen ekonomik sorununu çözecek. Bölgeler arası ekonomik dengesizleri ortadan kaldıracak. İnsanımızın milli gelirini ve yaşam seviyesini yükseltecek. Türkiye'nin dış itibarını Avrupa Birliği'ndeki sürecimizi kuvvetlendirecek. Bunların hepsinden de önemlisi, gözyaşını, kanı, üzüntüyü ve artı şikayetleri ortadan kaldıracak. Anneleri, babaları ağlamayacak ve ülkemizde huzur ve refah inşallah egemen olacak'' diye konuştu.





Böylesine bir sürecin Türkiye'de herkesi ilgilendirdiğine işaret eden Arınç, şöyle konuştu:

''Dolayısıyla bunu bir siyasi süreç olarak görenler, siyasi argümanlarla destek olabilir veya karşı çıkabilirler. Destek olanların desteğine ihtiyacımız var, karşı çıkanların da eleştirisine ve önerilerine ihtiyacımız var. Lütfen bu memleketin güzel insanları, evlatları ve hepsinden önemlisi siyasi aktörleri olarak, herkesin desteğine, eleştirisine ve önerilerine ihtiyacımız var. Bu taşı yukarıya kaldırmak, herkesin elini uzatmasından geçiyor.

Bazen o eleştirilerden hepimiz yararlanabilir, eksikliklerimizi giderebiliriz. Sayın bakanımızın iyi niyetle bütün kapıları çaldığı bir günde, 'ben söyletmem vurun' mantığıyla baştan karşı çıkarak, hiçbir konuyu tartışmadan, hiçbir öneri getirmeden doğrudan doğruya bunu hainlikle suçlamak hiçbir siyasetçiye yakışmaz.''

''Bu ülkenin siyasetçisi toplumun sorunlarını çözme konusunda elinden geleni yapan insan demektir'' diyen Arınç, şöyle devam etti:

''Bazen doğru bildiğini kendisi yapar, bazen de doğru bildiklerini işi yapacak olanlara söyler. Destek olur ve bundan da büyük bir şeref kazanır. Biz Türkiye'de böylesine önemli, ülkenin yüz milyarlarını almış götürmüş, binlerce insanın canına mal olmuş, Türkiye'nin önünü tıkamış bir önemli konuda herkesin desteğini isterken, karşıdan çıkıp 'sadece söyletmem vurun' mantığıyla bizi hainlikle suçlamak doğrusu çok yanlış bir iş. Dolayısıyla bir bayram gününde bayramı tarif ederken herkesin, küslerin barıştığı, hasrettekilerin birbiriyle kucaklaştığı, herkesin birbirine elini uzattığı, 'sıkılı yumrukla el sıkışılmaz' mantığının çok doğru olduğunu bilerek, herkesin elini açtığı bir günde, özellikle elbette MHP'nin ve CHP'nin genel başkanlarına ve orada siyaset yapan tüm dostlarımıza, bu bayram günü vasıtasıyla, vesilesiyle gelin bu önemli konuda Türkiye'nin gerçekten çok sıcak bir ilgiyle karşıladığı 'demokratik açılım' konusunda görüşlerinizi, düşüncelerinizi, eleştirilerini, önerilerinizi AK Parti ile paylaşın.''



'Biz sizden yararlanmak istiyoruz'



CHP ve MHP'ye ''Biz sizden yararlanmak istiyoruz'' diye seslenen Arınç, şöyle konuştu:

''Sizin düşüncelerinizin doğru olabileceğini her zaman düşünüyor ve onlarla güç kazanmak istiyoruz. Siz farkında olmadan, bu karşıdan çıkmakla bize hiç layık ve müstahak olmadığımız 'hainlik gibi, toprak satıcılığı gibi, bölücülük gibi, PKK ile işbirliği gibi, İmralı ile anlaşmak gibi' bizden bulunmayan tüm sıfatlarla suçladığınız bir zamanda, biz size diyoruz ki insaflı olun ülkemizi, vatanımızı düşünün. Ölenlerimizi, şehitlerimizi düşünün, gencecik yavrularımızı düşünün, bu bayram gününün sevincini daha da büyütmek istiyorsanız, gelin el ele verelim, gönül gönüle verelim, birlikte bu zorunlu ve çok sorumluluk isteyen işi birlikte çözelim. Siz farkında olmadan vatanımıza ve milletimize şöyle bir kötülükte de bulunabilirsiniz, vatan hainliği gibi eskiden hiç kimsenin kabullenemeyeceği, bugün de hepimize çok ağır gelen bu sözlerle size inanan bazı insanları AK Partililere düşman hale getiriyorsunuz. Bakışlar değişiyor, terslikler geliyor, selam vermiyorlar, konuşmuyorlar ve sadece, çok az da olsa bazıları AK Parti söz konusu olduğunda suratını buruşturuyor ve AK Partililere karşı çok kötü bakabiliyorlar. Bu çok yanlıştır. Ülkeye bundan daha büyük bir kötülük olamaz. Siyasetçiler eleştirilerini akılla, mantıkla, bilimle yapmalı.

Eleştirinin en ağırına Biz tahammüllüyüz, ama hakaret ve düşmanlığı hiçbir zaman kabul etmeyiz. Biz kimseye hakaret ve düşmanlık yapmayacağız, herkesten de onu bekliyoruz. Siyasetçi sonunda halkın önünde hesabını verecektir, bu hesap da çok uzakta değil. İki yıl sonra sandık başına gittiğimizde milletin bu iktidar hakkında ne düşündüğünü hepimiz göreceğiz. Sizin bu kadar ağır suçlamalarınız sonucu değiştirmeyecek, size de bir faydası olmayacak, bize de bir zararı olmayacak ama sayısı az da olsa bazı kardeşlerimizin bize karşı ters bakmaları, düşmanca nazar etmeleri, bizi can evimizden yaralamaktadır.

Sayın Bahçeli'nin de sayın Baykal'ın da bu düşmanca bakışlar içerisinde ne kadar çok etkisi olduğunu hissediyoruz. Ülkemizde yıllarca siyaset yapmış bu değerli devlet adamlarının bu aşırı, acıtıcı, incitici söylemlerinden bir an evvel vazgeçmelerini temenni ediyoruz, en azından bu bayram günü hatırına.''

Bülent Arınç, bugüne kadar hep başlarının dik, alınlarının açık olduğunu, attıkları her adımın, yaptıkları her işin söyledikleri her sözün hesabını bugüne kadar şerefle verdiklerini, bundan sonra da şerefle vereceklerini söyledi.

Türkiye'yi güzel günler beklediğini belirten Başbakan Yardımcısı Arınç, ''Hep beraber el ele vereceğiz, ülkemiz için 71,5 milyon insan için bütün gücümüzle çalışacağız. Bütün dünyanın Türkiye'ye göz diktiği bir zamanda, itibarımızın eskiye göre katlandığı bir zamanda AK Partili olmak sizler için de bizler için de elbette gurur vericidir. Ne mutlu AK Parti'de hizmet eden AK Partiliyim diyen, AK Parti'nin Türkiye'ye hizmetini hep beraber bölüşen ve paylaşan, her bayrama birlikte kavuşana ve paylaşana'' diye konuştu.