Arınç’tan Cem Yılmaz’a ‘seks’ göndermesi

T24- Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç “Hayatta her şey içki ve seksten ibaret değildir”sözleri üzerine Cem Yılmaz'ın "Mitoz bölünme ile doğan var mı?" sorusunu eleştirdi. Arınç, "o şovmene kaset olaylarını hatılatmak istiyorum" dedi ve ekledi: "Yayınlananlar şiir kaseti değil. Eskiden medya benim kasetlerimi bulduğu zaman sevinirdim. O kasetlerin hepsi konuşmalarımdı, konferanslarımdı."







Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, geçen Ocak’ta içki düzenlemeleriyle ilgili bir soru üzerine yaptığı “Hayatta her şey içki ve seksten ibaret değildir” açıklaması yapmıştı.

Bu açıklamayla ilgili olarak da ünlü şovmen Cem Yılmaz, “İyi ama hayatta her şey seks ile başlar. İçinizde mitoz bölünme ile doğan var mı” diye bir espri ile Arınç’a göndermede bulunmuştu.

Vatan gazetesinin haberine göre Bursa’da bir açılışa katılan Arınç kendisinin “Her şey alkolden ibaret değildir” derken yanına bir şeyi daha ilave ettiğini hatırlattı. “Her şey seksten de ibaret değildir” dediğini anımsatan Arınç, bu sözlerine garip eleştiriler olduğunu dile getirerek şöyle konuştu:

“Televizyonlarda zaman zaman talk showlara çıkan birisi 'Ben mitoz bölünmeyle dünyaya geldim’ dedi. Yani bana mesaj gönderdi. Şimdi o değerli şovmene son kaset olaylarını hatırlatmak istiyorum. Bunların üzerinde konuşacak değiliz. Ama yayınlanan her kaset, dünyayı seksten ibaret gören, gayri ahlaki ilişkilere giren, kendi eşini aldatırken herkesi aldatabileceğini herkese ilan eden kötü görüntülerdir. Evet aile hayatı, birlik, bütünlük, yeni nesillerin meydana gelmesi, sağlıklı bir şekilde, ahlaki bir şekilde olmalıdır.”

"Yayınlanan kasetler şiir kaseti değil. Medya benim kasetlerimi bulduğu zaman sevinirdim. O kasetlerin hepsi konuşmalarımdı, konferanslarımdı. Hamdolsun, son kasetlerde bizim herhangi bir ilişkimizi bulmadılar, bulamazlar."