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Spor

ARINÇ'TAN BURSASPOR'UN CEZASINA TEPKİ  ANKARA (A.A)

12 Mayıs 2011 17:56

-ARINÇ'TAN BURSASPOR'UN CEZASINA TEPKİ  ANKARA (A.A) - 12.05.2011 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Türkiye Futbol Federasyonunun Bursaspor'a verdiği cezayla ilgili, ''TFF'nin, Bursaspor hakkında vermiş olduğu kararı haksız ve çok ağır buluyorum'' dedi.  Bülent Arınç, TFF Yönetim Kurulu'nun, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında, stat dışındaki taraftar olayları nedeniyle iptal edilen Bursaspor-Beşiktaş maçında Bursaspor'u 3-0 hükmen yenik sayması ve ev sahibi takıma 5 maç tarafsız sahada seyircisiz oynama cezası vermesiyle ilgili Sosyal Paylaşım Sitesi twitter'dan açıklama yaptı. Arınç, şunları kaydetti:  ''TFF'nin Bursaspor hakkında vermiş olduğu kararı haksız ve çok ağır buluyorum. Olaylar tamamen saha dışında gerçekleşmiştir. Saha dışında meydana gelen bu olaylarda ne kulübün ne de futbolcuların bir müdahalesi var. TFF, vermiş olduğu bu kararla Bursaspor'u hiçbir şekilde müdahil olmadığı bu olaylar nedeniyle çok ağır bir şekilde cezalandırmıştır.''

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