-ARINÇ'TAN BİN LADİN DEĞERLENDİRMESİ BURSA (A.A) - 02.05.2011 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, insanlık suçu olarak kabul ettikleri terörün, dini, imanı, rengi cinsiyeti ve etnisitesinin hiçbir zaman söz konusu olmadığını belirterek, ''Ama kıyafetlerine, düşüncelerine, amaçlarına bakarak Müslümanları terörist gözüyle görmek veya göstermek, bugün dünyada karşılaştığımız en olumsuz davranışlardan birisidir'' dedi. Arınç, Balkan Ülkeleri Medya Forumu'nda verilen arada bir gazetecinin, terör örgütü El Kaide Lideri Usame Bin Ladin'in öldürülmesiyle ilgili sorusunu yanıtladı. Kendisinin de takip ettiği kadarıyla ABD Başkanı Obama'nın bir konuşma yaparak, Bin ladin'in Pakistan'da öldürüldüğünü, Amerikan halkına ve dünyaya duyurduğunu anımsatan Arınç, Türkiye ve ABD arasında saat farkı olduğu için bu konudaki gelişmelerin yeni izlenmeye başlandığını söyledi. Arınç, bu konuda birkaç konuya dikkat çekmek istediğini ifade ederek, şöyle konuştu: ''Pakistan'da Bin Ladin'in yakalandığı ve öldürüldüğü söyleniyor, herhalde bir operasyon yapılmış olmalı, bu konuda Pakistan'dan bir açıklama yapıldı mı bilmiyorum. Öncelikle Pakistan hükümetinin de ya birlikte yaptıkları veya kendilerinden habersiz ABD'nin bir başka şekilde gerçekleştirdiği operasyon söz konusu olmalı. Bunun takip edilmesinde yarar var. Pakistan'dan yapılacak bir açıklamaya ihtiyacımız var.'' -''TERÖRÜ İNSANLIK SUÇU OLARAK KABUL EDİYORUZ''- Terör konusunda hem Türkiye hem de hükümetin görüşlerinin belli ve açık olduğunun altını çizen Arınç, şöyle dedi: ''Biz terörü insanlık suçu olarak kabul ediyoruz. Terörün dini, imanı, rengi cinsiyeti, etnisitesi hiçbir zaman söz konusu değil. İnsanları öldürmeyi amaçlayan, gayesi ne olursa olsun bir eylemi, hoş görmemiz mümkün değil. Türkiye terörle mücadele eden bir ülke, terörle mücadele de bir ülkenin kendi imkanlarıyla yapıp, başarabileceği bir konu değil. Dolayısıyla terörle mücadelenin dünyada, ortak bir platform haline gelmesi, terörün tanımından başlayarak bu mücadelenin bütün ülkeler tarafından desteklenmesi gerekiyor. Bir ikinci konu da şüphesiz Müslümanlığın, Müslümanların terörle ilintili olarak anılması bizleri dün de bugün de rahatsız ediyor. Çünkü İslam barış dinidir, barıştır, insana olan sevgidir. Hangi amaca uygun olursa olsun insanların masum şekilde, çocukla, kadınla, erkekle topyekun veya bizzat, öldürmeyi hedef alan bir anlayışı, Müslümanlık kabul etmez. Ama kıyafetlerine, düşüncelerine, amaçlarına bakarak Müslümanları terörist gözüyle görmek veya göstermek, bugün dünyada karşılaştığımız en olumsuz davranışlardan birisidir.'' -''İNSANA YÖNELİK HER TÜRLÜ SALDIRIYI KESİNLİKLE LANETLİYORUZ''- Arınç, terörle mücadele ettiklerini, terörizmi benimsemediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti: ''Dolayısıyla bu mücadelede elbette başarılı olunmasını arzu ederiz. Türkiye olarak da El Kaide Türkiye'de taban bulmamakla birlikte belki bazı taraftarlarının olması düşüncesiyle güvenlik kuvvetlerimiz zaman zaman operasyon yapmakta, zaman zaman gözaltına alınan şahıslar sorgulanmakta, hatta tutuklanmaktadır. Bu örgüt veya bunun benzeri örgütlerin marjinal de olsa yaptıkları eylemler bugüne kadar hepimizi üzmüş ve hepimizi derin bir endişeye sevk etmiştir. Tabii 11 Eylül saldırısının El Kaide örgütüyle bağlantılı olduğu iddia edildiğine göre, bunun üzerinden 10 yıl geçmesine, bugüne kadar niçin müsamaha edilmiş veya göz yumulmuştur? Bunlar belki kamuoyunda da tartışılacak hususlardır. Ancak gelinen sonuç, umarız ki bundan sonra hiçbir terör amaçlı kurulan örgütün başıyla sonuyla içindekilerle, destekçileriyle, yaşamaması, güçlenmemesi ve barışı tehdit etmemesidir. İnsana yönelik her türlü saldırıyı kesinlikle lanetliyoruz ve onunla mücadele etmeyi kendimize görev biliyoruz.''