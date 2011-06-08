-ARINÇ'TAN "UCUBE" YORUMU BURSA (A.A) - 08.06.2011 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Kars'taki ''ucube heykel'' tartışmalarıyla ilgili, ''Biz Hasan Harakani Hazretlerine ağırlık verdiğimiz için Naif denilen adam da gitti o ucubeyi oraya dikti. Biz onun gölgesinde bir Harakani Hazretlerinin türbesine tahammül edemezdik'' dedi. Arınç, Kars-Ardahan-Iğdır derneklerinin üyeleriyle kahvaltıda bir araya geldiği toplantıda, Kars'ın maneviyat bakımından çok ileri bir şehir olduğunu söyledi. Arınç, Hasan Harakani Hazretlerini herkesin bildiğini ifade ederek, şöyle konuştu: ''Anadolu'da konuştuğumuz zaman, çok kimsenin bilmediği Kars Kalesi'ni ziyaret etmek elbette çok güzel bir şey, ama buradaki Hasan Harakani türbesini de ziyaret etmek adeta farz, vacip bile değil. O çok büyük bir zat. Dolayısıyla hatırasını yaşatmamız lazım. Allah razı olsun ben Başbakanımızın 2004 yılından sonra bizzat talimat vererek, ödeneğini bizzat çıkartarak her gün 'Hasan Harakani Hazretlerinin türbesi ne oldu?' diye talimat verdiğini biliyorum. Ben samimiyetle söyleyeyim. Şeyh Hasan Harakani Hazretlerinin bugün o muhteşem eseri, türbesiyle ortaya çıktıysa birinci gayretli amili Başbakanımızdır. Allah ondan razı olsun. Tabii bir de o caminin hocasını unutmamak lazım. Yavuz Bey de gecesiyle gündüzüyle başında durdu.'' Başbakan Erdoğan'ın ''Burası böyle olacak'' diye talimatı olduğunu vurgulayan Arınç, şöyle devam etti: ''Çevresindeki birçok kötülükleri de bizzat Başbakanımızın talimatıyla kaldırdılar. Belki biz Hasan Harakani Hazretlerine değer verdiğimiz için Naif denilen adam da gitti o ucubeyi oraya dikti. Değerli kardeşlerim biz onun gölgesinde bir Harakani Hazretlerine tahammül edemezdik. Dolayısıyla geçtiğimiz günlerdeki tartışmaları canlandırmak için söylemiyorum. Kars'a yakışan, tarihimizi, maneviyatımızı, kültürümüzü, medeniyetimizi, inancımızı, dinimizi ortaya koyan eserlerdir, başka bir şey değil.''