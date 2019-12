-ARINÇ, NEW YORK'TA NEW YORK (A.A) - 03.04.2011 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, temaslarda bulunmak üzere New York'a geldi. Bakan Arınç ile beraberindeki heyeti, New York'un JFK havaalanında, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Namık Tan, BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ertuğrul Apakan, Daimi Temsilci Yardımcısı Elçi-Müsteşar Fazlı Çorman ve New York Başkonsolosu Mehmet Samsar tarafından karşılandı. Beraberindeki heyette TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin'in de bulunduğu Arınç, havaalanı çıkışında Türk vatandaşlarıyla hatıra fotoğrafı da çektirdi. Arınç yarın Türkevi'nde ABD'deki Türk ticari dernek temsilcilerini kabul edecek, ardından BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'la BM Genel Merkezinde görüşecek. TRT ile BM Televizyonu arasında işbirliği protokolünün BM'deki imza törenine katılacak olan Arınç ve beraberindeki heyet onuruna akşam Büyükelçi Apakan Türkevi'nde resepsiyon verecek. Arınç'ın New York'taki temaslarını tamamlamasının ardından Salı günü Washington'a geçmesi, Perşembe günü de Türkiye'ye dönmek üzere ABD'den ayrılması bekleniyor.