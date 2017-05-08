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Arınç'ın yolu ayrı: Altımda arabam yoktu, o yüzden Gül'ün babasının cenazesine katılamadım!

Cenazeye CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı

08 Mayıs 2017 18:21

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün babası Ahmet Hamdi Gül'ün cenazesi bugün Kayseri'de öğle namazına müteakip kaldırıldı. Cenazeye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, çok sayıda bakan ile TBMM Başkanı İsmail Kahraman, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski yeni milletvekilleri, işadamları katıldı. TBMM eski Başkanı, ve Başbakan eski Yardımcısı Bülent Arınç' ise cenazeye katılmadı.

Arınç cenazeye katılmamasının gerekçesini, "Buradan Kayseri'ye gitmek, öğle namazına yetişmek kolay değildi. Gidemedim. Altımda arabam yok" olarak açıkladı.

"Manisa'dayım, arabam yok"


Arınç, "Manisa'dayım. Buradan Kayseri'ye gitmek, öğle namazına yetişmek kolay değildi. Gidemedim. Altımda arabam yok. Allah rahmet eylesin, makamı cennet olsun" dedi. "Makam aracınız yok mu" sorumuza ise Arınç, "Makam aracımı Ankara'da bırakmıştım. Manisa'ya uçakla geldim. Burada başka programlarım da vardı" cevabını verdi.

Arınç dün Twitter'dan başsalığı dilemişti

Arınç, dün Twitter hesabından, "11. Cumhurbaşkanımız Sn. @cbabdullahgul'ün muhterem babası Ahmet Hamdi Gül'ün vefatını teessürle öğrendim. Merhum Ahmet Hamdi Gül'e Allah'tan rahmet; başta Sn. @cbabdullahgul olmak üzere, tüm ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" yazdı.
 

 

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