Arınç'ın tutuklanan damadı 'FETÖ' suçlamalarını reddetti: Kayınpederim "Faydalı olur" dedi, görevi kabul ettim

Eski Meclis Başkanı Bülent Arınç'ın damadı Ekrem Yeter, 'FETÖ' üyeliği suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. 'FETÖ' üyeliği suçlamalarını reddeden Yeter’in hâkimlik sorgusunda, kayınpederi Arınç’ın “faydalı olur” dediği için, Fethullah Gülen'in liderliğini yaptığı cemaate yakın kişilerin içinde bulunduğu Uluslararası Sağlık Federasyonu (USAF) isimli dernekte başkanlık görevini kabul ettiğini söyledi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sürdürdüğü 'FETÖ' soruşturması kapsamında Yeter, önceki gün gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından Yeter, savcılık sorgusu için dün Ankara Adliyesi'ne getirildi. Sorgusunun ardından Yeter “FETÖ üyeliği” suçlaması talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Sorgunun ardından Yeter, örgüt üyeliği suçlamasıyla tutuklanarak Sincan Cezaevi'ne gönderildi.

''Kayınpederim Arınç faydalı olur' dedi''

Hürriyet gazetesinden Aysel Alp ve Mesut Hasan Benli'nin haberine göre, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Yeter, hakimlik sorgusunda şunları söyledi:

"Bir dönem üyesi olduğum Uluslararası Sağlık Federasyonu (USAF) Başkanlığını yaptım. Bu derneğin içerisinde Fetullah Gülen cemaatine yakın kişiler bulunmaktaydı. Bana başkanlık teklifi geldiğinde kayınpederim eski TBMM Başkanı Bülent Arınç ile konuştum. Bana böyle bir sivil toplum örgütünün başında bulunmamın faydalı olacağını söyledi. Ben de bu duygularla bu görevi kabul ettim.

''Sünnet düğünü parası yatırdım''

"Benim yaklaşık 10 yıl süreyle Banka Asya’da aktif hesabım mevcuttu. Yatırımlarını bu banka üzerinde değerlendiriyordum. 2014 Haziran ayında çocuğumu sünnet ettirdim. Buradan gelen paraları, 2015 yılı içerisinde Banka Asya’ya yatırdım. Evimde polisler tarafından ele geçirilen, CD ve kitapların yasak olduğunu bilmiyordum. Bu kitaplar Zaman gazetesinin hediyesi olarak verilmiştir. Aleyhimde beyanda bulunan Bayram Bozkurt isimli kişiyi hiç tanımıyorum. FETÖ’nün mahrem sınıfının abiliğini yaptığını kabul etmiyorum. FETÖ üyesi değilim. Suçsuzum.”

''Sevinçle bekliyoruz''

Yeter, Resmi Gazete’de 2 Eylül 2016’da yayımlanan 673 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilmişti. Bülent Arınç, damadının gözaltında bulunduğu sırada "Bir süreç var. İnşallah en kısa sürede bir haber alacağız. Damadımıza her bakımdan güveniyoruz. Kesinlikle bir ilişkisi olmadığına inanıyoruz. Kendisini sevinçle bekliyoruz” dedi.