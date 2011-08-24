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Arınç'ın sürpriz ziyareti müdürü görevinden etti

Manisa'da iftar saatini beklemek için haftasonunda gittiği Öğretmenevi’nde dinlenen Devlet Bakanı...

24 Ağustos 2011 03:00

T24 - Manisa'da iftar saatini beklemek için haftasonunda gittiği Öğretmenevi’nde dinlenen Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın bu sürpriz ziyareti, Öğretmenevi Müdürü Ahmet Kızılışık’a görevinden etti. Ziyaretten habersiz olduğu için görevi başında bulunmayan Kızılışık, bu nedenle savunması istenince görevinden istifa etti.



Manisa Öğretmenevi Müdürlüğü görevine geçen Haziran ayında atanan Ahmet Kızılışık’ın, görevinden istifa ettiği öğrenildi. İftara katılmak için Manisa’ya gelen ve iftar saatini beklemek için Öğretmenevi’ne giden Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ı, burada Vali Celalettin Güvenç, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Aziz Ersoy ile Öğretmenevi Müdür Yardımcısı Orhan Yılmaz ve çok sayıda daire müdürü karşıladı, Öğretmenevi Müdürü Ahmet Kızılışık’ın ise bulunmaması dikkat çekti.

Arınç’ın Manisa’dan ayrılmasının ardından Öğretmenevi Müdürü Kızılışık’ın, ’hafta sonu görevinin başında bulunmadığı’ gerekçesiyle savunması istendi. Müdür Kızılışık, yaptığı savunmada, özel nedenlerden dolayı hafta sonu görevinin başında olmadığını belirtti, ayrıca Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın Manisa’ya geleceğinden ve Öğretmenevi’nde kalacağından haberdar edilmediğini, üst makamlar tarafından kendisine böyle bir tebligatta bulunulmadığını dile getirdi. Kızılışık, savunmasının hemen ardından da İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne 26 Ağustos Cuma gününden geçerli olmak üzere istifa dilekçesini verdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Ersoy, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Sosyal tesislerde yönetmelik gereği 7/24 saat görev vardır. Ayrıca olağanüstü durumlarda sosyal tesislerde müdüründen, müdür yardımcısına ve personeline kadar herkes görevinin başında olmak zorundadır. Çünkü sosyal tesislerin yapısında bu vardır. İlgili şube müdürü, öğretmenevi müdüründen ’neden hafta sonu görevinin başında olmadığı’ gerekçesiyle savunmasını istedi. Savunmasının ardından kendisi istifasını verdi" diye konuştu.


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